Тайны и судьбы фонтанов Царскосельской дороги: от поилки к памятнику у Казанского собора

Фонтаны Царскосельской дороги — это не просто украшение, а памятники истории и архитектуры начала XIX века. Каждый из них имеет свою судьбу и особенности.

Старинные фонтаны редко меняют место, ведь переносить их — дорого и сложно. К тому же, архитектурный замысел всегда учитывал место, где стоит фонтан.

Однако фонтан, о котором пойдет речь, вынужденно переехал в центр Петербурга, рядом с Казанским собором. Он не всегда был фонтаном и имел интересную историю.

История фонтанов на Царскосельской дороге

В 1809 году по указу императора Александра I Царскосельскую дорогу, ведущую из Петербурга в Царское Село, украсили четырьмя фонтанами, пишет sinusfinnicus.ru.

Царское Село тогда стало летней резиденцией Александра I, и украшение дороги фонтанами было не только красивым, но и практичным решением — путешественники могли отдохнуть и напоить лошадей.

Вода в фонтаны подавалась с вершины Пулковской горы с помощью инженерных систем, пишет Коротко и ясно о самом интересном.

Четыре фонтана и их судьбы

Фонтан Судьба Фонтан «Грот» — романтический грот, установленный на склоне Пулковской горы К сожалению, сегодня о нём мало информации, и он не сохранился на первоначальном месте Фонтан «Сфинксы» — уникальный своей оригинальностью, стоял в центре площади деревни Подгорной Пулковой Этот фонтан единственный сохранился на своем историческом месте Фонтан «Нептун» (или «Дельфин») — изначально стоял на площади деревни Каменки На пьедестале изображен бог морей Нептун с трезубцем и дельфином. В честь 300-летия Петербурга его восстановили и перенесли на Сенную площадь. Этот фонтан пережил несколько переездов: сначала стоял на площади Восстания, затем в Московском парке Победы, после чего его переместили к Малому пруду, разобрали и хранили в музее городской скульптуры, прежде чем вернуть на Сенную площадь Фонтан у Казанского собора — был построен в 1809 году на 13-й версте Царскосельской дороги, в районе Среднерогатской немецкой колонии Это сооружение совмещало красоту и практичность — в нем поили лошадей, а сам фонтан украшал маскарон Нептуна, изо рта которого лилась вода. На нем выбита дата — 1809 год. В 1935 году этот фонтан перенесли в сквер рядом с Казанским собором. Он небольшой, но смотрится монументально благодаря строгим классическим формам и четким линиям

Связь с Казанским собором

Теперь фонтан легко найти: если стоять лицом к Казанскому собору, он будет справа.

Несмотря на то, что сейчас этот фонтан выглядит декоративным элементом города, изначально он служил также утилитарной функцией — поить лошадей путешественников.

Его перенос в центр Петербурга сделан для сохранения и почитания архитектурного наследия города, пишет Петербург Центр.