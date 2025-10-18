Тайны и судьбы фонтанов Царскосельской дороги: от поилки к памятнику у Казанского собора

Старинные фонтаны редко меняют место, ведь переносить их — дорого и сложно. К тому же, архитектурный замысел всегда учитывал место, где стоит фонтан.
Однако фонтан, о котором пойдет речь, вынужденно переехал в центр Петербурга, рядом с Казанским собором. Он не всегда был фонтаном и имел интересную историю.
История фонтанов на Царскосельской дороге
В 1809 году по указу императора Александра I Царскосельскую дорогу, ведущую из Петербурга в Царское Село, украсили четырьмя фонтанами, пишет sinusfinnicus.ru.
Царское Село тогда стало летней резиденцией Александра I, и украшение дороги фонтанами было не только красивым, но и практичным решением — путешественники могли отдохнуть и напоить лошадей.
Вода в фонтаны подавалась с вершины Пулковской горы с помощью инженерных систем, пишет Коротко и ясно о самом интересном.
Четыре фонтана и их судьбы
|Фонтан
|Судьба
|Фонтан «Грот» — романтический грот, установленный на склоне Пулковской горы
|К сожалению, сегодня о нём мало информации, и он не сохранился на первоначальном месте
|Фонтан «Сфинксы» — уникальный своей оригинальностью, стоял в центре площади деревни Подгорной Пулковой
|Этот фонтан единственный сохранился на своем историческом месте
|Фонтан «Нептун» (или «Дельфин») — изначально стоял на площади деревни Каменки
|На пьедестале изображен бог морей Нептун с трезубцем и дельфином. В честь 300-летия Петербурга его восстановили и перенесли на Сенную площадь. Этот фонтан пережил несколько переездов: сначала стоял на площади Восстания, затем в Московском парке Победы, после чего его переместили к Малому пруду, разобрали и хранили в музее городской скульптуры, прежде чем вернуть на Сенную площадь
|Фонтан у Казанского собора — был построен в 1809 году на 13-й версте Царскосельской дороги, в районе Среднерогатской немецкой колонии
|Это сооружение совмещало красоту и практичность — в нем поили лошадей, а сам фонтан украшал маскарон Нептуна, изо рта которого лилась вода. На нем выбита дата — 1809 год. В 1935 году этот фонтан перенесли в сквер рядом с Казанским собором. Он небольшой, но смотрится монументально благодаря строгим классическим формам и четким линиям
Связь с Казанским собором
Теперь фонтан легко найти: если стоять лицом к Казанскому собору, он будет справа.
Несмотря на то, что сейчас этот фонтан выглядит декоративным элементом города, изначально он служил также утилитарной функцией — поить лошадей путешественников.
Его перенос в центр Петербурга сделан для сохранения и почитания архитектурного наследия города, пишет Петербург Центр.