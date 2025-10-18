Городовой / Общество / Тайны и судьбы фонтанов Царскосельской дороги: от поилки к памятнику у Казанского собора
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Как забрать из Эрмитажа кота (и почему в 99,9% случаев не удается) — инструкция для тех, кто всерьез мечтает о пушистике Общество
Раньше рос только в Италии: в России нашли самый дорогой из существующих в мире грибов Общество
Беломиры против Люциферов: до какого абсурда доходят петербуржцы, выбирая имена детям Общество
Под Петергофом скрыто не золото, а... трубы: что скрывают гроты Большого каскада Общество
Почему петербургским младенцам вручают корзины, а в регионах максимум — подгузники Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив Достопримечательности Транспорт
Категории
Общество Спорт

Тайны и судьбы фонтанов Царскосельской дороги: от поилки к памятнику у Казанского собора

Опубликовано: 18 октября 2025 21:30
Фонтан у Казанского собора
Тайны и судьбы фонтанов Царскосельской дороги: от поилки к памятнику у Казанского собора
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev

Фонтаны Царскосельской дороги — это не просто украшение, а памятники истории и архитектуры начала XIX века. Каждый из них имеет свою судьбу и особенности.

Старинные фонтаны редко меняют место, ведь переносить их — дорого и сложно. К тому же, архитектурный замысел всегда учитывал место, где стоит фонтан.

Однако фонтан, о котором пойдет речь, вынужденно переехал в центр Петербурга, рядом с Казанским собором. Он не всегда был фонтаном и имел интересную историю.

История фонтанов на Царскосельской дороге

В 1809 году по указу императора Александра I Царскосельскую дорогу, ведущую из Петербурга в Царское Село, украсили четырьмя фонтанами, пишет sinusfinnicus.ru.

Царское Село тогда стало летней резиденцией Александра I, и украшение дороги фонтанами было не только красивым, но и практичным решением — путешественники могли отдохнуть и напоить лошадей.

Вода в фонтаны подавалась с вершины Пулковской горы с помощью инженерных систем, пишет Коротко и ясно о самом интересном.

Четыре фонтана и их судьбы

Фонтан Судьба
Фонтан «Грот» — романтический грот, установленный на склоне Пулковской горы К сожалению, сегодня о нём мало информации, и он не сохранился на первоначальном месте
Фонтан «Сфинксы» — уникальный своей оригинальностью, стоял в центре площади деревни Подгорной Пулковой Этот фонтан единственный сохранился на своем историческом месте
Фонтан «Нептун» (или «Дельфин») — изначально стоял на площади деревни Каменки На пьедестале изображен бог морей Нептун с трезубцем и дельфином. В честь 300-летия Петербурга его восстановили и перенесли на Сенную площадь. Этот фонтан пережил несколько переездов: сначала стоял на площади Восстания, затем в Московском парке Победы, после чего его переместили к Малому пруду, разобрали и хранили в музее городской скульптуры, прежде чем вернуть на Сенную площадь
Фонтан у Казанского собора — был построен в 1809 году на 13-й версте Царскосельской дороги, в районе Среднерогатской немецкой колонии Это сооружение совмещало красоту и практичность — в нем поили лошадей, а сам фонтан украшал маскарон Нептуна, изо рта которого лилась вода. На нем выбита дата — 1809 год. В 1935 году этот фонтан перенесли в сквер рядом с Казанским собором. Он небольшой, но смотрится монументально благодаря строгим классическим формам и четким линиям

Связь с Казанским собором

Теперь фонтан легко найти: если стоять лицом к Казанскому собору, он будет справа.

Несмотря на то, что сейчас этот фонтан выглядит декоративным элементом города, изначально он служил также утилитарной функцией — поить лошадей путешественников.

Его перенос в центр Петербурга сделан для сохранения и почитания архитектурного наследия города, пишет Петербург Центр.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще