Раньше рос только в Италии: в России нашли самый дорогой из существующих в мире грибов

Где-то между Молдовановкой, что в Краснодарской крае и лесом, где до сих пор собирают моховики, нашлась сенсация — белый трюфель. Тот самый, ради которого итальянцы устраивают аукционы и продают по цене бриллиантов. Только теперь — российский.
Учёные из Иркутского госуниверситета подтвердили: ДНК полностью совпадает с Tuber magnatum, символом гастрономического шика Европы. Альпы можно отдыхать — теперь этот деликатес растёт на Кубани.
Главный интерес не в самом грибe, а в микромире, который его окружает. Исследователи нашли бактерии и грибки, создающие тот самый аромат — смесь земли, ореха и дождя. Без этих микроскопических соавторов трюфель не трюфель, отмечает АиФ.
Теперь в Иркутске пытаются приручить самый дорогой гриб — растят мицелий в лаборатории, пробуют воспроизвести условия итальянских дубрав. Если получится, Россия сможет поставлять миру свой собственный «белый алмаз».