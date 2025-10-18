Октябрь — не финал: шесть грибов, которые все еще ждут петербуржцев в лесах

Кто сказал, что сезон закрыт? Под мокрыми листьями осеннего леса прячутся шляпки — свежие, плотные, ароматные. Пока не ударили морозы, самое время пройтись с корзиной и набрать трофеев, которые не боятся холода.
Вёшенки
Главные стойкие. Эти грибы растут прямо на деревьях и не сдаются даже под первым снегом. Шляпки — как веера, мякоть плотная, вкус нежный.
Зимние опята
Доживают до конца ноября, встречаются даже под инеем. Главное отличие от осенних — нет кольца на ножке. Осторожно: не перепутайте с несъедобной коллибеей.
Рыжики
Оранжевые, ароматные и всегда заметные. Особенно сосновые — с конца сентября до глубокой осени. На изломе зеленеют, будто румянятся от мороза.
Маслята
Блестящая шляпка, скользкая на ощупь, — их визитная карточка. Растут до –5, и после дождя будто покрыты лаком.
Подберёзовики
Пока на дереве держится хоть один лист, под ним точно прячется гриб. Белая мякоть, серо-коричневая шляпка, крапчатая ножка — классика осени.
Белый гриб
Король грибного царства и главный приз охотника. Попадается даже в декабре, если осень теплая. Узнается по толстой ножке и белой сеточке у основания, пишет Fontanka.
Октябрь — не прощание, а бонусный уровень для терпеливых грибников. Главное — надеть тёплые сапоги и не забыть корзину.