Октябрь — не финал: шесть грибов, которые все еще ждут петербуржцев в лесах
Октябрь — не финал: шесть грибов, которые все еще ждут петербуржцев в лесах

Опубликовано: 18 октября 2025 20:00
грибы
Октябрь — не финал: шесть грибов, которые все еще ждут петербуржцев в лесах
Фото: Городовой.ру

Выбираемся на тихую охоту в Ленобласти.

Кто сказал, что сезон закрыт? Под мокрыми листьями осеннего леса прячутся шляпки — свежие, плотные, ароматные. Пока не ударили морозы, самое время пройтись с корзиной и набрать трофеев, которые не боятся холода.

Вёшенки

Главные стойкие. Эти грибы растут прямо на деревьях и не сдаются даже под первым снегом. Шляпки — как веера, мякоть плотная, вкус нежный.

Зимние опята

Доживают до конца ноября, встречаются даже под инеем. Главное отличие от осенних — нет кольца на ножке. Осторожно: не перепутайте с несъедобной коллибеей.

Рыжики

Оранжевые, ароматные и всегда заметные. Особенно сосновые — с конца сентября до глубокой осени. На изломе зеленеют, будто румянятся от мороза.

Маслята

Блестящая шляпка, скользкая на ощупь, — их визитная карточка. Растут до –5, и после дождя будто покрыты лаком.

Подберёзовики

Пока на дереве держится хоть один лист, под ним точно прячется гриб. Белая мякоть, серо-коричневая шляпка, крапчатая ножка — классика осени.

Белый гриб

Король грибного царства и главный приз охотника. Попадается даже в декабре, если осень теплая. Узнается по толстой ножке и белой сеточке у основания, пишет Fontanka.

Октябрь — не прощание, а бонусный уровень для терпеливых грибников. Главное — надеть тёплые сапоги и не забыть корзину.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
