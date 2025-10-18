Городовой / Общество / Мандарины без сюрпризов: что должно быть написано на ценнике, чтобы внутри не оказалось косточек
Мандарины без сюрпризов: что должно быть написано на ценнике, чтобы внутри не оказалось косточек

Опубликовано: 18 октября 2025 19:00
мандарины
Мандарины без сюрпризов: что должно быть написано на ценнике, чтобы внутри не оказалось косточек
Фото: Городовой.ру

Будете определять по одному слову.

Любите мандарины, но ненавидите выковыривать косточки? Тогда запомните пару слов, которые спасут вас от разочарования прямо у прилавка.

Если на ценнике написано «Сацума» или «Уншиу» — берите смело. Эти сорта с тонкой кожурой и приплюснутой формой почти всегда без косточек и сладкие, как детство в декабре.

«Клементин» тоже подойдёт — мини-апельсин с чистым вкусом, хоть и чистится неохотно.

А вот «Муркотт» и «Минеола» лучше обходить стороной: семян там больше, чем долек. «Надоркотте» бывает бескосточковым, но не всегда — зависит от опыления, отмечает КП.

Смотрите не только на цвет и запах — название на ценнике скажет о мандарине куда больше, чем витрина с блестящей кожурой.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
