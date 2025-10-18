Городовой / Общество / Как финны называют русских: два слова, одно из которых стало почти ругательством
Как финны называют русских: два слова, одно из которых стало почти ругательством

Опубликовано: 18 октября 2025 18:00
Кадр из фильма «Особенности национальной охоты» (1995)

Вот тебе и соседи.

У финнов есть два обозначения для соседей через залив. Первое — Venäläinen. Нейтральное, официальное, пошедшее от слова Venäjä — «Россия». Его корни уходят к древним венедам, с которыми финские племена контактировали ещё полторы тысячи лет назад.

А второе — Ryssä. Когда-то это было просто бытовое слово, употреблявшееся даже в официальных документах: император Александр I назывался Ryssänmaan keisari — «император Русской земли». Но в XX веке, на фоне обострения отношений, слово стало оскорбительным.

Оно дожило до наших дней в выражениях вроде kotiryssä — «свой русский», и ryssäviha — «ненависть к русским». Любопытно, что финские шведы, говорящие на шведском ryss, используют его без негатива. Так что, как и в жизни, всё зависит от контекста и интонации.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
