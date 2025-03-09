Не петербуржцы и даже не русские: как финны называют жителей соседней страны

Venäläinen (веняйя) – официальное, литературное слово, происходящее от названия России на финском – Venäjä. Оно связано с древнеславянским племенем венедов, с которыми предки финнов контактировали ещё полторы тысячи лет назад.
Ryssä (рюсся) – разговорное и нередко уничижительное слово, которое в XX веке приобрело негативный оттенок. Изначально оно использовалось нейтрально и даже официально – так, Александр I именовался в финских документах как император Ryssänmaa (Русской земли).
Однако в начале XX века, на фоне напряжённых отношений между Россией и Финляндией, слово стало считаться оскорбительным.
Ryssä также вошло в устойчивые выражения:
– kotiryssä – «свой русский», так называли советских работников, помогавших финнам в неофициальных делах.
– Ryssäviha – буквально «ненависть к русским», выражение для обозначения русофобии.
Финские шведы, говорящие на втором государственном языке Финляндии, используют слово ryss, которое имеет нейтральное значение. Поэтому в западных регионах Финляндии слово ryssä может восприниматься менее оскорбительно, чем в восточных.