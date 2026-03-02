Как в СССР попал: Турист сел в поезд и обалдел - и вот что его просто шокировало

Информация о путешествии на поезде, и что удивило туриста.

Туристы ожидают от путешествий приятных запоминающихся впечатлений, но никак не разочарований. Но иногда всё оборачивается не так, как планировалось.

Турист отправился из Адлера во Владикавказ и поведал, каковы были его впечатления. О своём путешествии по железной дороге рассказал турист на канале в Дзен "Без самолётов".

Мужчина сел в вагон поезда, который выглядел на первый взгляд современным, но был неприятно удивлён увиденным внутри.

Первое, что бросилось в глаза - старые полки с древними матрасами. При это фиксаторы на верхних полках работали плохо и почти не держали пассажиров, что говорит о низкой безопасности вагона поезда.

Удивили выключатели света, будто из СССР, кроме того они также работали плохо и не с первого раза, приходилось прикладывать ощутимые усилия.

Проблема была и с кондиционированием, оно просто не работало, потому для проветривания пассажирам приходилось открывать окна.

Туалет и кнопка смыва в нём также были старой конструкции, что сразу бросалось в глаза, но при этом в "заведении" было чисто и аккуратно.

Двери в тамбуры были весьма древнего вида, таких турист давно не встречал, хотя путешествует поездом по России достаточно часто.

При этом турист решил посетить и соседний вагон и удивился ещё больше. Он был достаточно современного вида, а не как из времён СССР. Видимо, проехаться в таком раритете не "повезло" только ему и его соседям по вагону.

Путешественник думал, что таких старых вагонов уже не бывает, однако они существуют и когда будут заменены на более современные, узнать не представляется возможным.

