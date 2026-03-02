Сажайте как можно дальше от клубники: эти растения-«паразиты» угнетают кусты и уменьшают урожай

Клубника - вкусная и полезная ягода, которую дачники очень любят выращивать на своих огородах. Правда, не каждый может похвастаться отменным урожаем. Зачастую один огородник с гордостью показывает тонны сладких и сочных ягод, а его сосед уныло смотрит на свои жалкие пару кислых плодов. Почему такое происходит? Не исключено, что вся проблема не в некомпетентности дачника и не в сорте, а в том, что он посадил рядом с клубникой "неправильных" "соседей". Дачник со стажем дед Егор рассказал в своем дзен-канале, какие растения нельзя сажать рядом с клубникой.
Клубника - довольно капризное растение, поэтому и "соседей" для нее надо подбирать тщательно. Вот несколько культур, которые не дадут ей полноценно развиваться:
- петрушка. Имеет мощный стержневой корень, который уходит глубоко в землю. Оттуда растение начинает хлебать воду, как сумасшедшее, ничего не оставляя голодной "соседке". А еще петрушка выделяет ингибиторы роста, которые притормаживают развитие клубники, и ягоды получаются мелкие и кислые;
- капуста. Еще один прожорливый "сожитель", который вытягивает из земли все, что есть - азот, фосфор, калий. Клубнике остается лишь жалкая порция этих питательных веществ. Самые "голодные" виды - брокколи и цветная капуста;
- чеснок. Выделяет фитонциды, которые отгоняют вредителей, но в то же время угнетают рост клубники. Кроме того, этот овощ высасывает из грунта весь калий, который необходим для сладости клубники;
- огурцы. Закисляют почву, а клубника любит нейтральный грунт, поэтому начинает болеть рядом с огурцом. А еще огурцы пьют очень много воды;
- картофель. Еще один прожорливый "сосед", который лишает клубнику не только азота и калия, но также разносит фитофтороз, охочий и до клубники;
- кабачки и тыквы. Своими гигантскими листьями эти культуры лишают клубнику света, воздуха и влаги и не дают полноценно развиваться.
А что же тогда можно сажать рядом с клубникой? Перечислим культуры, которые не просто не будут мешать ягоде расти, но и создадут для нее еще более благоприятные условия:
- бархатцы. Отпугнут нематод и прочих паразитов;
- лук. Убережет от тли, клещей и грибков;
- шалфей и чабрец. Сделают ягоды ароматнее и слаще;
- настурция. Привлечет полезных насекомых и отпугнет тлю.
Вот так при помощи грамотно подобранных "соседей" можно увеличить урожай клубники.
