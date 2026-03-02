Городовой / Полезное / Сажайте как можно дальше от клубники: эти растения-«паразиты» угнетают кусты и уменьшают урожай
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Конец лазейкам: в Петербурге наказывают не только продавцов, но и установщиков НТО Город
Больше никакого прореживания: сею морковь за 10 минут - и всходы появляются через 5 дней Полезное
Как в СССР попал: Турист сел в поезд и обалдел - и вот что его просто шокировало Полезное
Какие документы нужны для оформления ОСАГО? Вопросы о Петербурге
Чудо природы по расписанию: 4 завораживающих зрелища, которые в России бывают лишь раз в году Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Рецепты Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Сажайте как можно дальше от клубники: эти растения-«паразиты» угнетают кусты и уменьшают урожай

Опубликовано: 2 марта 2026 08:01
 Проверено редакцией
Сажайте как можно дальше от клубники: эти растения-«паразиты» угнетают кусты и уменьшают урожай
Сажайте как можно дальше от клубники: эти растения-«паразиты» угнетают кусты и уменьшают урожай
Legion-Media
Что нельзя сажать рядом с клубникой

Клубника - вкусная и полезная ягода, которую дачники очень любят выращивать на своих огородах. Правда, не каждый может похвастаться отменным урожаем. Зачастую один огородник с гордостью показывает тонны сладких и сочных ягод, а его сосед уныло смотрит на свои жалкие пару кислых плодов. Почему такое происходит? Не исключено, что вся проблема не в некомпетентности дачника и не в сорте, а в том, что он посадил рядом с клубникой "неправильных" "соседей". Дачник со стажем дед Егор рассказал в своем дзен-канале, какие растения нельзя сажать рядом с клубникой.

Клубника - довольно капризное растение, поэтому и "соседей" для нее надо подбирать тщательно. Вот несколько культур, которые не дадут ей полноценно развиваться:

  • петрушка. Имеет мощный стержневой корень, который уходит глубоко в землю. Оттуда растение начинает хлебать воду, как сумасшедшее, ничего не оставляя голодной "соседке". А еще петрушка выделяет ингибиторы роста, которые притормаживают развитие клубники, и ягоды получаются мелкие и кислые;
  • капуста. Еще один прожорливый "сожитель", который вытягивает из земли все, что есть - азот, фосфор, калий. Клубнике остается лишь жалкая порция этих питательных веществ. Самые "голодные" виды - брокколи и цветная капуста;
  • чеснок. Выделяет фитонциды, которые отгоняют вредителей, но в то же время угнетают рост клубники. Кроме того, этот овощ высасывает из грунта весь калий, который необходим для сладости клубники;
  • огурцы. Закисляют почву, а клубника любит нейтральный грунт, поэтому начинает болеть рядом с огурцом. А еще огурцы пьют очень много воды;
  • картофель. Еще один прожорливый "сосед", который лишает клубнику не только азота и калия, но также разносит фитофтороз, охочий и до клубники;
  • кабачки и тыквы. Своими гигантскими листьями эти культуры лишают клубнику света, воздуха и влаги и не дают полноценно развиваться.

А что же тогда можно сажать рядом с клубникой? Перечислим культуры, которые не просто не будут мешать ягоде расти, но и создадут для нее еще более благоприятные условия:

  • бархатцы. Отпугнут нематод и прочих паразитов;
  • лук. Убережет от тли, клещей и грибков;
  • шалфей и чабрец. Сделают ягоды ароматнее и слаще;
  • настурция. Привлечет полезных насекомых и отпугнет тлю.

Вот так при помощи грамотно подобранных "соседей" можно увеличить урожай клубники.

Ранее "Городовой" рассказывал, из-за какой распиаренной подкормки может погибнуть рассада перца: ошибка, которую совершает каждый 3-й дачник.

Автор:
Анна Леонова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью