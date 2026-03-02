Беру чай и готовлю грядку: морковь крупная, ровная, одна к одной — и прореживать не надо

Как сажать морковь, чтобы не пришлось прореживать

Каждый огородник знает: морковь всходит густо, а прореживание — занятие муторное. Но оставлять лишние ростки — себе дороже, потому что в тесноте корнеплоды вырастают мелкими и кривыми. Чтобы морковь выросла крупной и ровной, между растениями нужно выдерживать 4–5 сантиметров. Как этого добиться без утомительного прореживания, придумали умные садоводы. Их советы изучил Городовой.

Яичный лоток как трафарет

Опытные садоводы используют при посадке моркови обычный лоток из-под яиц. Он идеально подходит на роль трафарета: ячейки расположены как раз на нужном расстоянии друг от друга.

Берём контейнер из-под яиц, кладём его на подготовленную грядку и сильно надавливаем, чтобы на земле остались чёткие углубления от каждой ячейки. Передвигаем лоток дальше и повторяем, пока не разметим всю грядку. В каждую получившуюся лунку бросаем по одному семечку.

Способ подходит и для обычного весеннего посева, и для подзимнего. Всходы появляются на идеальном расстоянии друг от друга, и прореживание больше не нужно. Грядка первое время может выглядеть пустоватой, но пустота обернется крупным урожаем.

Чай в пакетиках

Для тех, кто не хочет возиться с разметкой грядки, есть и другой лайфхак. Для него понадобится пакетик любого дешёвого чая.

Разрываем пакетик с чаем, пересыпаем содержимое в пакет с семенами моркови. Затем нужно тщательно встряхнуть, чтобы чаинки равномерно смешались с мелкими семенами моркови. В итоге получаем хорошее соотношение семян и наполнителя, который не даст семенам ложиться слишком густо. Сеять можно прямо так, не боясь загущения. А когда появятся всходы, прореживать их практически не придётся.

