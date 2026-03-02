Облачность, снег и ветер: Петербург готовится к новому циклону

2 марта Санкт-Петербург окажется под влиянием северо-западной окраины циклона. Город накроют сплошные облака, ожидаются слабые осадки в виде дождя с переходом в мокрый снег, на проезжей части и пешеходных зонах возникнет гололедица, предупредил синоптик Михаил Леус.
По его словам, воздух прогреется до +1…+3°, в Ленинградской области — от −1° до +4°. Ветер подует с северо-запада со скоростью 3–8 м/с. Давление атмосферы повысится до 762 мм рт. ст., что чуть превысит норму.
Во вторник местами выпадет небольшой снег или мокрый снег, усилится гололедица; ночью температура опустится до 0…−2°, днем поднимется до 0…+2°.