Облачность, снег и ветер: Петербург готовится к новому циклону

Опубликовано: 2 марта 2026 10:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Небо над регионом продолжат закрывать плотные облака.

2 марта Санкт-Петербург окажется под влиянием северо-западной окраины циклона. Город накроют сплошные облака, ожидаются слабые осадки в виде дождя с переходом в мокрый снег, на проезжей части и пешеходных зонах возникнет гололедица, предупредил синоптик Михаил Леус.

По его словам, воздух прогреется до +1…+3°, в Ленинградской области — от −1° до +4°. Ветер подует с северо-запада со скоростью 3–8 м/с. Давление атмосферы повысится до 762 мм рт. ст., что чуть превысит норму.

Во вторник местами выпадет небольшой снег или мокрый снег, усилится гололедица; ночью температура опустится до 0…−2°, днем поднимется до 0…+2°.

Автор:
Юлия Аликова
