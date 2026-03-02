Городовой / Полезное / Из 999 сортов клубники выбрала 1 - и не прогадала: ягоды крупнющие, сладкие - с куста по 5 кг, без серой гнили
Опубликовано: 2 марта 2026 08:49
 Проверено редакцией
Городовой ру
Лучший сорт клубники на 2026 год 

С наступлением весны дачники активно готовятся к новому сезону. Одним из ключевых этапов становится выбор качественного посадочного материала. Ведь ошибки в этом деле чреваты полным урожайным провалом. Именно поэтому многих огородников интересуют сорта клубники, отличающиеся хорошей продуктивностью и вкусом ягод.

Лучший сорт клубники

Одним из таких интересных вариантов является сорт "Мальвина", пишет портал "Идеи для вашего дома". Он заслуженно пользуется популярностью благодаря своим выдающимся характеристикам. Кусты клубники крепкие и мощные. Достигают около полуметра в высоту и имеют достаточно широкую крону. Листья густые, а цветоносы многочисленные, но короткие и расположены под листвой. Это имеет свои плюсы. Ягоды защищены от прямых солнечных лучей и дождя, что помогает им дольше сохранять свежесть и не портиться.

Характеристика урожая

Плоды "Мальвины" крупные, конической формы, обычно весят от 40 до 50 граммов, а иногда достигают и 80 граммов. Ягоды насыщенного темно-красного оттенка с плотной и сочной мякотью. Обладают ярко выраженной сладостью и приятным земляничным ароматом. Урожайность этого сорта выше средней (до 5 кг с куста). Ягоды созревают практически одновременно.

Личный опыт дачников

Сорт получил множество положительных отзывов от садоводов.

"Мальвина относится к поздним сортам клубники. В средней полосе плодоношение обычно начинается в июле и продолжается около двух-трех недель. Помимо привлекательного бордового цвета и формы, этот сорт ценю за отличный вкус", - рассказала Ангелина из Волгограда.

"Рекомендую присмотреться к этому сорту. Хлопот с ягодными кустами минимум. При этом урожайность бьет рекорды", - поделился Валентин из Москвы.

Ранее портал "Городовой" рассказал про лучший сорт перца для посева в теплицу и в открытый грунт.

Автор:
Татьяна Идулбаева
