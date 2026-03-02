Городовой / Вопросы о Петербурге / Какие документы нужны для оформления ОСАГО?
Какие документы нужны для оформления ОСАГО?

Опубликовано: 2 марта 2026 07:27
 Проверено редакцией
Global Look Press/Bulkin Sergey
Для оформления ОСАГО в большинстве случаев достаточно паспорта, СТС и водительских прав. 

Оформление ОСАГО — это не просто бюрократическая процедура, а важный шаг для защиты себя и других участников дорожного движения. Чтобы получить полис, понадобится минимальный набор документов, который зависит от ситуации.

Базовый набор документов

Если вы оформляете ОСАГО на личное авто, которое уже зарегистрировано в ГИБДД, понадобятся:

  • Паспорт РФ (или другой документ, удостоверяющий личность, например, паспорт иностранного государства, если вы не гражданин России).
  • Свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС). Его выдают в ГИБДД при постановке машины на учёт.
  • Водительское удостоверение. По его данным страховая компания определит коэффициент безаварийного вождения (КБМ), который влияет на стоимость полиса.
  • Заявление о заключении договора страхования. Если оформляете полис в офисе, бланк выдаст сотрудник. При онлайн-оформлении достаточно заполнить форму на сайте или в приложении страховой компании.

Особые случаи

Иногда список документов расширяется.

Машина ещё не зарегистрирована в ГИБДД (например, вы купили новый автомобиль). В этом случае понадобится паспорт транспортного средства (ПТС) или реквизиты электронного ПТС (ЭПТС), которые можно посмотреть в личном кабинете в системе электронных паспортов. Также потребуется договор купли-продажи или другой документ, по которому вы приобрели авто.

Нужно добавить в полис нескольких водителей (например, членов семьи). Потребуются водительские удостоверения всех лиц, которые будут вписаны в ОСАГО. Если оформляете «открытую» страховку (без ограничений по водителям), удостоверения не нужны.

Автомобиль принадлежит другому человеку (например, машина зарегистрирована на одного из супругов, а пользуется ей другой). Понадобятся паспорта как страхователя, так и собственника. Страхователь должен вписать себя в полис в качестве одного из водителей.

Полис оформляется для машины человека с инвалидностью, которому автомобиль положен по медицинским показаниям. Страховая компания может запросить СНИЛС этого человека. Если полис покупает представитель или опекун, им тоже нужно представить свой СНИЛС.

Страховку оформляет представитель или опекун. В этом случае потребуется доверенность, а также паспорт представителя.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
