Чудо природы по расписанию: 4 завораживающих зрелища, которые в России бывают лишь раз в году

В российских регионах можно увидеть уникальные природные явления

Красотами некоторых заповедных мест России можно любоваться лишь несколько дней в году. Среди таких невероятных зрелищ - цветущие склоны Алтая, бескрайние степи тюльпанов Калмыкии, грандиозный ледоход на Лене и поля лотосов в дельте Волги. О том, когда стоит приезжать, чтобы увидеть эти чудеса природы, рассказали на канале "Яндекс. Путешествия".

Фиолетовое море Алтая: цветение маральника

В начале мая, когда на равнинах уже вовсю зеленеет трава, а в горах ещё лежит снег, склоны Алтая внезапно вспыхивают лиловым. Маральник — так местные называют рододендрон Ледебура — распускается одновременно на огромных пространствах, превращая холмы в сплошной фиолетово-розовый ковёр. За сходство с японской вишней его прозвали «алтайской сакурой».

Зрелище длится всего несколько дней: в долинах цветение начинается раньше, на перевалах — позже. Самое надёжное окно — с 1 по 10 мая. Лучшие виды открываются вдоль рек Чуи и Катуни, особенно по Чуйскому тракту. Маральник особенно обильно цветёт в районе Семинского перевала, у Телецкого озера, в урочище Че-Чкыш и вокруг Чемала — там кустарник образует сплошные полосы прямо вдоль дорог. Добираться удобно из Барнаула или Горно-Алтайска, а дальше — на машине. Можно поехать самостоятельно или взять тур.

Тюльпаны Калмыкии: ожившая степь

В апреле, когда степь ещё кажется выжженной и пустой, вдруг происходит чудо. Тюльпаны — дикие, никем не посаженные — пробиваются сквозь сухую землю и за несколько дней покрывают бескрайние пространства жёлтыми, белыми и алыми пятнами. Весь этот праздник красок длится не больше двух недель, обычно в середине апреля. Степь в это время напоминает живой, дышащий ковёр, который колышется под ветром.

Лучшие поля ищут в Приютненском районе, у озера Маныч-Гудило, в Целинном районе и вокруг Элисты. Но конкретные места меняются год от года, поэтому перед поездкой стоит свериться с отчётами или довериться местным гидам.

Ледоход на Лене: река приходит в движение

В середине мая, примерно с 5 по 15 мая, на Лене начинается то, что нельзя описать словами — это нужно видеть. Многометровая толща льда приходит в движение: льдины трескаются, наползают друг на друга, встают дыбом и с грохотом несутся вниз по течению. Местами образуются заторы, и тогда уровень воды поднимается за считанные часы. Самые эффектные виды открываются в районе Ленска, Покровска и у Якутска. Добираться удобно через Якутск, а для выезда в более удалённые точки понадобятся местные гиды.

Лотосы Астрахани: цветы на воде

В середине июля, когда жара достигает пика, в дельте Волги распускаются лотосы. Лотосы растут на мелководье, в заливах и в пик цветения водная гладь превращается в сплошной розовый ковёр. Каждый цветок живёт всего три дня, но на смену одним распускаются другие, так что поля остаются плотными и свежими до начала сентября. Лучший период — с середины июля до начала августа.

Самые большие массивы находятся в дельте: в ериках Рыбацкий и Жилой, у сёл Станья и Гандурина, на участках Астраханского заповедника. Прямо в Астрахани и рядом с городом тоже есть небольшие протоки, где можно увидеть цветы без дальних переездов — туда организуют короткие лодочные экскурсии. Отправная точка — Астрахань, дальше на лодках по протокам. Лотосы раскрываются с первыми лучами солнца и к середине дня постепенно закрываются, так что лучшее время для съёмок — утро.

