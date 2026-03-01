Умные туристы кидают в багаж 7 вещей и всегда едут с комфортом: список для путешествия на поезде

Путешествия на поездах становятся все комфортнее. В вагонах есть розетки, кулеры. Но если позаботиться еще о нескольких вещах и положить их в дорожную сумку, то путешествие пройдет максимально комфортно. Портал о туризме предлагает сложить в багаж следующие предметы.
Что обязательно пригодится в пути
Пауэрбэнк и тройник — розеток в купе может не хватить, если заряжаться захотят сразу несколько человек. Тройник решит проблему, а пауэрбанк выручит, когда до розетки не добраться вообще.
Сумка на поясе или длинном ремешке — самый надёжный способ сохранить ценности. В ней удобно носить документы и деньги, даже выходя в туалет или в тамбур.
Дорожный чайник или кипятильник — для тех, кто не хочет ждать, пока проводник вскипятит воду. Но будьте готовы, что проводники могут возражать против использования таких приборов по соображениям безопасности.
Подвесная косметичка — полки в санузлах редко бывают идеально чистыми. Косметичка с петлёй или ручками позволит повесить её на крючок и не касаться поверхностей.
Боксы для еды — настоящее спасение для путешественников, которые едут на верхних полках. Из них удобно есть, не спускаясь к общему столу.
Антисептик и влажные салфетки — самый простой и удобный способ поддерживать гигиену.
Книги, сканворды, журналы. Интернет в поездке есть не везде, телефоны и планшеты быстро разряжаются. Бумажные издания не подведут и скрасят долгие часы пути.
Такой набор не займет много места, зато упростит жизнь в поездке. Список подходит для любых пассажиров — путешествующих в купе или плацкарте, в современных поездах или составах "ветеранах".
