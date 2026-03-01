Городовой / Полезное / "Цветаевский пирог": чудесная выпечка, навевающая воспоминания о лете – рецепт
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Самые сладкие томаты для теплиц: 3 классных сорта - урожай до 28 кг с квадрата Полезное
Умные туристы кидают в багаж 7 вещей и всегда едут с комфортом: список для путешествия на поезде Полезное
Как правильно мыть орехи и сухофрукты: 90% хозяек совершает грубейшую ошибку Полезное
Не хлеб и не батон: Что ещё кладут в котлеты "прошаренные" хозяйки Полезное
Тайна Арины Родионовны: как на самом деле звали няню Пушкина Вопросы о Петербурге
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Рецепты Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

"Цветаевский пирог": чудесная выпечка, навевающая воспоминания о лете – рецепт

Опубликовано: 1 марта 2026 02:43
 Проверено редакцией
"Цветаевский пирог": чудесная выпечка, навевающая воспоминания о лете – рецепт
"Цветаевский пирог": чудесная выпечка, навевающая воспоминания о лете – рецепт
Городовой ру
Предлагаем вашему вниманию рецепт простого пирога к чаю. Известно, что Марина Цветаева и ее сестра Анастасия наслаждались яблочным пирогом, отдыхая на даче семейства Добротворских в Тарусе. В своих

Предлагаем вашему вниманию рецепт простого пирога к чаю. Известно, что Марина Цветаева и ее сестра Анастасия наслаждались яблочным пирогом, отдыхая на даче семейства Добротворских в Тарусе. В своих мемуарах Анастасия описывала обширный сад и веранду, где закипал самовар, а на столе подавались яблочные пироги, испеченные "пожилой и доброй Катей, которая работала с ними много лет". Сестра Цветаевой называла этот десерт "выпечкой со сметаной".

Ингредиенты:

  • мука — 250 гр;
  • сметана — 100 гр;
  • сливочное масло — 150 гр;
  • разрыхлитель — 1 ч. ложка;
  • сметана — 200 гр;
  • сахар — 220 гр;
  • яйцо — 1 шт;
  • мука — 2 ст. ложки;
  • яблоки — 4 шт.

1. Соедините муку с разрыхлителем. Добавьте в мучную смесь нарезанное сливочное масло, разотрите его с мукой до получения мелкой крошки.

2. Затем добавьте сметану, замесите тесто и поместите его в холодильник на 10-15 минут.

3. В отдельной емкости при помощи венчикк взбейте яйцо со сметаной, добавьте сахар и муку.

4. Яблоки вымойте, очистите от кожуры, удалите центральную часть. Нарежьте их ломтиками и сбрызните лимонным соком.

5. Тщательно промажьте форму для запекания маслом. Выложите раскатанное тесто в форму, сформировав невысокие бортики. Разместите яблоки на тесте и залейте сметанным соусом. Выпекайте в течение часа при температуре 180 градусов Цельсия.

Ранее мы рассказали, как приготовить быстрый завтрак из лаваша.

Автор:
Ксения Сафрыгина
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью