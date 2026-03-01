"Цветаевский пирог": чудесная выпечка, навевающая воспоминания о лете – рецепт

Предлагаем вашему вниманию рецепт простого пирога к чаю. Известно, что Марина Цветаева и ее сестра Анастасия наслаждались яблочным пирогом, отдыхая на даче семейства Добротворских в Тарусе. В своих мемуарах Анастасия описывала обширный сад и веранду, где закипал самовар, а на столе подавались яблочные пироги, испеченные "пожилой и доброй Катей, которая работала с ними много лет". Сестра Цветаевой называла этот десерт "выпечкой со сметаной".
Ингредиенты:
- мука — 250 гр;
- сметана — 100 гр;
- сливочное масло — 150 гр;
- разрыхлитель — 1 ч. ложка;
- сметана — 200 гр;
- сахар — 220 гр;
- яйцо — 1 шт;
- мука — 2 ст. ложки;
- яблоки — 4 шт.
1. Соедините муку с разрыхлителем. Добавьте в мучную смесь нарезанное сливочное масло, разотрите его с мукой до получения мелкой крошки.
2. Затем добавьте сметану, замесите тесто и поместите его в холодильник на 10-15 минут.
3. В отдельной емкости при помощи венчикк взбейте яйцо со сметаной, добавьте сахар и муку.
4. Яблоки вымойте, очистите от кожуры, удалите центральную часть. Нарежьте их ломтиками и сбрызните лимонным соком.
5. Тщательно промажьте форму для запекания маслом. Выложите раскатанное тесто в форму, сформировав невысокие бортики. Разместите яблоки на тесте и залейте сметанным соусом. Выпекайте в течение часа при температуре 180 градусов Цельсия.
