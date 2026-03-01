Городовой / Полезное / Как правильно мыть орехи и сухофрукты: 90% хозяек совершает грубейшую ошибку
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Самые сладкие томаты для теплиц: 3 классных сорта - урожай до 28 кг с квадрата Полезное
"Цветаевский пирог": чудесная выпечка, навевающая воспоминания о лете – рецепт Полезное
Умные туристы кидают в багаж 7 вещей и всегда едут с комфортом: список для путешествия на поезде Полезное
Не хлеб и не батон: Что ещё кладут в котлеты "прошаренные" хозяйки Полезное
Тайна Арины Родионовны: как на самом деле звали няню Пушкина Вопросы о Петербурге
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Рецепты Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Как правильно мыть орехи и сухофрукты: 90% хозяек совершает грубейшую ошибку

Опубликовано: 1 марта 2026 01:37
 Проверено редакцией
Как правильно мыть орехи и сухофрукты: 90% хозяек совершает грубейшую ошибку
Как правильно мыть орехи и сухофрукты: 90% хозяек совершает грубейшую ошибку
Legion-Media
Правила мытья орехов и сухофруктов.

Орехи и сухофрукты - полезная добавка в ваш рацион, они содержат витамины и микроэлементы. Также их называют отличным перекусом, вы с лёгкостью сможете утолить голод горстью орешков или изюма.

Но мало кто из хозяек знает, как верно мыть эти продукты, а ведь они являются очень грязными, особенно, если покупать на развес на рынке или в сетевом магазине.

Как верно мыть сухофрукты и орехи, рассказывают на канале "Секреты домохозяйки", запоминайте ряд правил.

Почему много грязи

Дело в том, что для того, чтобы орехи и сухофрукты длительно хранились, в них добавляют различные консерванты, они помогают избежать появления плесени и размножения бактерий. Также одна из добавок, чтобы сохранить красивый товарный вид продукта, - диоксид азота, и он не смывается простым выполаскиванием под струёй воды из крана.

Как мыть правильно

  1. Сначала орехи и сухофрукты необходимо обдать крутым кипятком. Вы будете удивлены, какой грязной и мутной окажется вода, а ведь пропустив мытьё, вы бы всю эту грязь отправили в свой желудок.
  2. После мытья в кипятке необходимо отправить продукты в солевой раствор. Размешиваем поваренную соль из расчёта 2 столовые ложки на литр и заливаем составом сухофрукты и орехи. Выдержать 20 минут, затем взболтать рукой и слить жидкость. На этом этапе с продуктов сойдёт также большое количество грязи, хотя после мытья в кипятке они казались уже чистыми.
  3. Теперь промываем сухофрукты и орехи под краном и ещё раз замачиваем, на этот раз - в тёплой воде на час, затем жидкость сливаем.
  4. После этого продукт можно есть. Но можно и подсушить немного в духовке, так они станут менее мокрыми, да и лишняя дезинфекция при помощи высокой температуры не повредит. Рассыпаем их по противню и включаем температуру 60 градусов. Держим в духовом шкафу, пока жидкость не испарится.

Вот теперь сухофрукты и орехи точно можно есть, после такой тщательной обработки они точно стали чистыми.

Ранее издание "Городовой" рассказывало, как можно спасти пересоленное блюдо, выливать его и готовить новое нет необходимости.

Автор:
Марина Котова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью