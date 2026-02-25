Пересоленное блюдо не выливаю: пара хитростей от Нечетова - и испорченный ужин стал кулинарным шедевром

Как спасти пересоленное блюдо?

Даже у самой аккуратной хозяйки может во время готовки произойти казус, связанный со случайно высыпавшейся из солонки солью, угодившей прямо в суп. Ну или салат. Не важно, что вы случайно пересолили, главное - как это исправить. Многим женщинам проще выбросить испорченное блюдо в мусорку, однако известный лайфхакер Константин Нечетов уверен, что любое пересоленное кушанье можно восстановить.

Расскажем о нескольких лайфхаках от Нечетова, которые спасут ваш ужин.

Жидкие блюда: супы и бульоны

Жидкое пересоленное блюдо проще всего восстановить. Достаточно добавить немного воды или несоленого бульона - и все, ужин спасен! Делайте это постепенно, маленькими порциями.

Еще один способ - кинуть в кастрюлю натуральный "поглотитель" соли, например, сырую картофелину или луковицу, и отварить в течение 10-15 минут. Овощ впитает излишки соли, после чего его можно будет убрать. Третий вариант - использование риса или макарон: выложите их на сито и поместите в кипящий суп на некоторое время.

Запеканки, фарши, плотные начинки

Чтобы улучшить вкус пересоленной запеканки, добавьте несолёные «слои»: тонкий слой картофельного пюре, дополнительную порцию овощей или соус без соли.

"Можно приготовить маленькую порцию основы без соли и смешать с основной массой — это даёт быстрый контроль над вкусом. Подача с нейтральным гарниром (рис, картофельное пюре) тоже спасёт ситуацию", - уверен Константин Нечетов.

Салаты и холодные блюда

Если соленость в холодном блюде локальная (например, маринованные продукты), то можно промыть их под теплой водой, а заправку заменить на несоленую. А еще можно добавить свежие хрустящие овощи или фрукты - огурец, яблоко, зелень: они позволят разбавить интенсивность вкуса и сделают блюдо еще вкуснее и насыщеннее.

