Какое расстояние от Санкт-Петербурга до Уральска?

Расстояние от Санкт-Петербурга до Уральска составляет около 2000 км по автодорогам и 1600 км по прямой, и его можно преодолеть различными видами транспорта.