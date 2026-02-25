Какое расстояние от Санкт-Петербурга до Уральска?

Расстояние от Санкт-Петербурга до Уральска (Казахстан) составляет около 2000 км по автомобильным дорогам и примерно 1600 км по прямой линии. Это расстояние можно преодолеть разными видами транспорта, каждый из которых имеет свои особенности.
На автомобиле
Расстояние от Санкт-Петербурга до Уральска на машине составляет около 2100 км. Время в пути — примерно 22–30 часов при средней скорости около 70 км/ч без остановок. Маршрут проходит через несколько регионов России, включая Ленинградскую, Новгородскую, Ульяновскую и Самарскую области. Поездка на личном авто удобна гибкостью, но требует прохождения пограничного контроля.
На самолёте
Прямых рейсов из Санкт-Петербурга в Уральск в 2026 году нет. Перелёт обычно включает пересадки, например, через Алматы, Москву или Самару. Общее время в пути с учётом пересадок может составить около 12–14 часов или более, в зависимости от расписания рейсов.
На автобусе
Автобус — один из вариантов добраться из Санкт-Петербурга в Уральск с пересадками. Время в пути составит около 36 часов. Пересадки в Чебоксарах, Ульяновске или Самаре.
На поезде
По данным на 2026 год, прямых поездов из Санкт-Петербурга в Уральск нет. Путь занимает около 55 часов. Маршрут включает пересадки в Саратове, есть варианты и через другие города.