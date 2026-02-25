Городовой / Вопросы о Петербурге / Какое расстояние от Санкт-Петербурга до Уральска?
Какое расстояние от Санкт-Петербурга до Уральска?

Опубликовано: 25 февраля 2026 11:50
 Проверено редакцией
указатель, дорога, автомобили
Global Look Press/Svetlana Vozmilova
Расстояние от Санкт-Петербурга до Уральска составляет около 2000 км по автодорогам и 1600 км по прямой, и его можно преодолеть различными видами транспорта.

Расстояние от Санкт-Петербурга до Уральска (Казахстан) составляет около 2000 км по автомобильным дорогам и примерно 1600 км по прямой линии. Это расстояние можно преодолеть разными видами транспорта, каждый из которых имеет свои особенности.

На автомобиле

Расстояние от Санкт-Петербурга до Уральска на машине составляет около 2100 км. Время в пути — примерно 22–30 часов при средней скорости около 70 км/ч без остановок. Маршрут проходит через несколько регионов России, включая Ленинградскую, Новгородскую, Ульяновскую и Самарскую области. Поездка на личном авто удобна гибкостью, но требует прохождения пограничного контроля.

На самолёте

Прямых рейсов из Санкт-Петербурга в Уральск в 2026 году нет. Перелёт обычно включает пересадки, например, через Алматы, Москву или Самару. Общее время в пути с учётом пересадок может составить около 12–14 часов или более, в зависимости от расписания рейсов.

На автобусе

Автобус — один из вариантов добраться из Санкт-Петербурга в Уральск с пересадками. Время в пути составит около 36 часов. Пересадки в Чебоксарах, Ульяновске или Самаре.

На поезде

По данным на 2026 год, прямых поездов из Санкт-Петербурга в Уральск нет. Путь занимает около 55 часов. Маршрут включает пересадки в Саратове, есть варианты и через другие города.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
