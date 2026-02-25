Городовой / Полезное / Не сорт, а скатерть-самобранка: собираю до 1000 плодов с куста даже в дождливую погоду: выбор агронома Давыдовой
Не сорт, а скатерть-самобранка: собираю до 1000 плодов с куста даже в дождливую погоду: выбор агронома Давыдовой

Опубликовано: 25 февраля 2026 13:02
 Проверено редакцией
Этот сорт идеален для выращивания в суровых климатических регионах

Если вы ищете семена томатов для рассады, рекомендуем рассмотреть высокоурожайный универсальный сорт, который оптимально подходит для культивирования во всех регионах России. Данный сорт отличается минимальными требованиями к уходу, при этом обеспечивает формирование привлекательных и высококачественных плодов с отличными вкусовыми характеристиками.

Речь идет о гибриде «Алый мустанг». Этот кистевой томат, в отличие от сортов типа «черри», характеризуется крупными и мясистыми плодами. Томаты формируются гроздьями, при этом на одной кисти может развиваться до 30 плодов.

С одного растения возможно получить урожай до тысячи крупных томатов. Семена данного сорта доступны в бюджетном ценовом сегменте и представлены как в специализированных торговых точках, так и на онлайн-площадках.

Плоды «Алого мустанга» имеют удлиненную, сигаровидную форму, достигая в длину от 10 до 20 см. Это индетерминантное растение, культивируемое в теплицах и открытом грунте с формированием в два стебля. Высота кустов может достигать 150–180 см. Томаты обладают красно-малиновым оттенком, отличаются превосходным вкусом и массой от 200 до 400 граммов.

Плоды идеально подходят для употребления в свежем виде, а при консервации в банках они приобретают особенно привлекательный и аппетитный вид. Сорт «Алый мустанг» рекомендуется высеивать за 60 дней до предполагаемой высадки в открытый грунт, пикировка осуществляется при появлении 1–2 настоящих листьев. Оптимальная плотность посадки составляет 3 куста на один квадратный метр.

«Среди десяти высаженных сортов этот оказался самым вкусным. При этом ухаживать за ним – одно удовольствие», поделилась впечатлениями агроном Ксения Давыдова.

Ранее мы рассказали, какому сорту перца стоит отдать предпочтение.

Автор:
Ксения Сафрыгина
Полезное
Полезное
