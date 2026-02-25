Городовой / Город / Герой-дворник поймал мальчика, выпавшего из окна: Беглов наградил спасителя
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Штормовой снег и гололёд: «жёлтый» уровень опасности объявлен в Петербурге до утра пятницы Город
7 причин образования пустоцветов у огурцов: исправить ситуацию легко – зеленцы попрут как ненормальные Полезное
Самый тихий регион России: Ленобласть на 20% безопаснее страны Город
Отучаем кошку кусаться - эти приемы работают безотказно: без запугивания и наказания питомца Полезное
Рассада станет мощной и крепкой: 2 шт. в воду – и томаты с перцами окрепнут на глазах – будут толще пальца Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Герой-дворник поймал мальчика, выпавшего из окна: Беглов наградил спасителя

Опубликовано: 25 февраля 2026 11:30
 Проверено редакцией
Герой-дворник поймал мальчика, выпавшего из окна: Беглов наградил спасителя
Герой-дворник поймал мальчика, выпавшего из окна: Беглов наградил спасителя
Global Look Press / Roman Naumov / URA.RU
Мужчина рассказал, как ему удалось смягчить падение и что происходило после случившегося.

Дворник Хайрулло Ибадуллаев, спасший семилетнего мальчика, выпавшего из окна на Петрозаводской улице, рассказал о деталях происшествия.

Он объяснил, как сумел смягчить падение ребенка и что делал дальше. Информацию распространила пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга.

Ибадуллаев сознательно занял удобную позицию, чтобы поймать мальчика на грудь. Когда ребенок оказался в его руках, они оба упали на землю. Затем дворник предоставил пострадавшему первую помощь, пока не приехала скорая.

Хайрулло отнес мальчика в диспетчерскую, где стояла кровать. Чтобы отвлечь ребенка в ожидании врачей, он играл с ним и веселил. После доставки пострадавшего в больницу Ибадуллаев вернулся к своим обязанностям и дослужил смену.

Вечером 24 февраля Хайрулло Ибадуллаев получил знак отличия "За доблесть в спасении" — награду вручил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Ранее сообщалось, что на родине дворника-героя тоже наградили.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹 1
🙀
😿
Поделитесь новостью