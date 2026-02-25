Герой-дворник поймал мальчика, выпавшего из окна: Беглов наградил спасителя

Дворник Хайрулло Ибадуллаев, спасший семилетнего мальчика, выпавшего из окна на Петрозаводской улице, рассказал о деталях происшествия.
Он объяснил, как сумел смягчить падение ребенка и что делал дальше. Информацию распространила пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга.
Ибадуллаев сознательно занял удобную позицию, чтобы поймать мальчика на грудь. Когда ребенок оказался в его руках, они оба упали на землю. Затем дворник предоставил пострадавшему первую помощь, пока не приехала скорая.
Хайрулло отнес мальчика в диспетчерскую, где стояла кровать. Чтобы отвлечь ребенка в ожидании врачей, он играл с ним и веселил. После доставки пострадавшего в больницу Ибадуллаев вернулся к своим обязанностям и дослужил смену.
Вечером 24 февраля Хайрулло Ибадуллаев получил знак отличия "За доблесть в спасении" — награду вручил губернатор Петербурга Александр Беглов.
Ранее сообщалось, что на родине дворника-героя тоже наградили.