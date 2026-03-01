Самые сладкие томаты для теплиц: 3 классных сорта - урожай до 28 кг с квадрата

Новости по теме

Лунный календарь для посева баклажанов на рассаду в марте 2026 года - подходящих дней мало: залог высокой урожайности

Перейти

Не картошка, а эталон урожайности: Выдаёт до 700 кг плодов с 1 сотки

Перейти

Не сорт, а урожайный конвейер: собираем по 15 клубней с куста даже в холода – картофель вкуснее мяса – и никакой фитофторы

Перейти

Не картофель, а урожайный подарок Судьбы: шпарит по 700 кг с 1 сотки даже в холодное лето – и фитофтора в пролете

Перейти

Не томаты, а урожайный конвейер: с каждого куста по 10 кг плодов, устанете собирать - вкус слаще меда, никакой кислинки

Перейти