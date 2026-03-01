Самые сладкие томаты для теплиц: 3 классных сорта - урожай до 28 кг с квадрата

Выбор сортов томатов для дачи - задача не из простых. Неискушённому огороднику нелегко разобраться в многообразии, при этом выбрать сорта с высокой урожайностью и сладкими плодами. Ориентируемся на советы дачных экспертов.
Классные сорта томатов рекомендуют на портале "Томатовед", стоит прислушаться к советам.
Томат "Александр Великий F1"
Сорт идеален для выращивания в теплицах и под плёночными укрытиями, вяжет сладкие плоды яркого красного цвета. Каждый томат может доходить до веса в 500 граммов. Вкус имеют приятный томатный, с ярким ароматом, отлично подходят для приготовления салатов, томатных соусов.
Плоды этого сорта отлично хранятся, их можно транспортировать, гнили и плесени не возникает. Плюс сорта - устойчивость к вирусу табачной мозаики, а также фузариозу.
Сорт томатов "Алеся F1"
Понравится любителям некрупных томатов, которые растут кистями, образуют сложные соцветия, на каждом вызревает до 30 плодов цилиндрической выровненной формы. Плоды некрупные, весом до 20 граммов.
Отлично томаты хранятся и транспортируются без порчи плодов. Хорошо выращивать сорт в защищённом грунте, так он даёт максимальный урожай. Сорт завязывает до 17 килограммов плодов с каждого метра томатной грядки.
Томат "Аметистовая драгоценность"
Плоды отличаются необычной расцветкой - розовые с фиолетовыми "плечиками". Они ровные, округлые, выглядят по-настоящему волшебно, такие не стыдно поставить на стол, гости точно будут приятно удивлены.
Вкус томаты имеют также необычный, с яркими фруктовыми нотками. В нем присутствует приятная сладость, отлично плоды подходят для еды в свежем виде.
