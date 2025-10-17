«Изюминка» анекдота потеряна: почему смех над одним и тем же стал для нас опасен

Анекдоты, некогда универсальный язык юмора, объединявший людей, постепенно утрачивают свою актуальность.

Психолог Андрей Зберовский объясняет порталу «Городовой» этот феномен усложнением современного общества, где различия в ценностях, мировоззрении и жизненном опыте делают общий смех все более редким и даже рискованным.

«От общего набора смыслов» к «неправильно понятой теме»: Психолог объясняет закат эры анекдотов

Андрей Зберовский Психолог «Анекдоты – это характерный элемент относительно однородного общества», — утверждает Зберовский.

Суть юмора, его «изюминка» и «мораль», по словам психолога, должны быть понятны всем.

«То есть, общество, где у людей примерно общий набор культурных ценностей, традиций, смыслов… они легко понимают друг друга».

Когда люди имеют одинаковый «уровень образования, дохода, воспитания, религиозных взглядов, мировоззренческих взглядов», их смех над общим смыслом становится «дополнительным элементом, конечно, укрепления общества».

«Прошивка ПО» в головах: Как различия в ценностях разрушают юмор?

Однако, современное общество, в том числе и российское, становится все более сложным и фрагментированным.

«Люди все больше структурируются, делятся по категориям, по подгруппам: то есть разные религии, разный уровень дохода, разное образование, разные ценности, разные цели, разные традиции».

Эта диверсификация приводит к тому, что «людям все сложнее понимать друг друга, сложнее шутить».

«Ты рискуешь нарваться на, скажем, неправильно понятую там национальную либо религиозную, либо финансовую, либо сексуальную тему», — поясняет психолог.

Именно эта «неуверенность людей в том, что их точно поймут, приводит к постепенному «сворачиванию анекдотов из широкого примирения в более узкие сферы».

Анекдоты — вчерашний день? Где найти общий язык, когда мир стал слишком разным?

Сегодня анекдоты остаются актуальными в более узких кругах, где люди обладают схожим мировоззрением и ценностями.

«Понятно, что подростки смеются анекдотами, хорошо понимая друг друга. Понятно, что анекдоты по-прежнему в ходу в коллективах, где люди относительно однородны по своему статусу или много лет знают друг друга и уже притерлись и адаптировались друг к другу».

Но в «обычном режиме», где люди малознакомы или сильно отличаются друг от друга, рассказывать анекдоты становится «все опаснее».

«Все хуже предсказывается реакция другого человека, и они, конечно, постепенно становятся менее актуальными».

Таким образом, усложнение общества приводит к тому, что некогда универсальный инструмент юмора теряет свою силу, уступая место более нишевым формам смеха, понятным лишь «своим».