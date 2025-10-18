Городовой / Общество / В России растет ягода, название которой большинство петербуржцев даже не слышало: проверьте себя
В России растет ягода, название которой большинство петербуржцев даже не слышало: проверьте себя

Опубликовано: 18 октября 2025 19:30
В России растет ягода, название которой большинство петербуржцев даже не слышало: проверьте себя
Фото: Городовой.ру

Ставьте реакции под постом. Лайк - если знаете, дизлайк, если слышите впервые.

Когда эта женщина переехала в Петербург из Сибири, одной из первых покупок на новом месте она решила сделать простое — ягоды. Те самые, что с детства ели всей семьей, варили компоты и даже вино. На родине их звали иргой.

Но на петербургском рынке слово «ирга» не узнали. Продавцы переглядывались, переспросили, и лишь потом выяснилось: здесь эту ягоду зовут коринкой. Смешное совпадение — та же ягода, только под другим именем.

В северной столице коринка не считается чем-то особенным. Часто её воспринимают как сорный кустарник — не то, что в Сибири, где она почти культовая. Хотя ягода эта удивительно полезна: в ней много витамина С, как в клюкве, но вкус мягкий, сладкий, без лишней кислоты, поделилась россиянка на Дзен-канале «Але, мама!».

Так и оказалось, что любимая сибирская ирга живёт и в Петербурге, просто под другим именем — и, кажется, не менее достойным.

Автор:
Игорь Мустафин
