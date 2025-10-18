Уродливый апельсин: на прилавках петербургских магазинов 2-й год подряд начинают появляться халлабоны

В «Пятёрочке» он выглядит странно: грушевидный, с шишкой на макушке, будто помятый. Покупатели во всем мире называют его «уродливым апельсином». Но за внешней нелепостью - один из самых дорогих и сладких цитрусов в Азии.

Халлабон вывели в Японии в 1970-х, скрестив мандарин и апельсин. Настоящая слава пришла к нему в Корее: там, на острове Чеджу, этот фрукт стал символом региона и дорогим подарком, вроде япономела или манго из Фукуоки. Его вкус мягче, чем у апельсина, без косточек и горечи, с содержанием сахара до 18 %.

В Россию халлабон добрался год назад и продаётся по 250–300 рублей за кило. Покупатели спорят: одни хвалят за нежную мякоть и лёгкий аромат, другие называют «ни мандарин, ни апельсин». Но попробовать стоит хотя бы раз хотя бы ради того, чтобы понять, что под словом «уродливый» иногда скрывается вкус роскоши.