Ушанка, балаклава или снуд: стилист рассказала, как выбрать трендовую шапку на зиму
Ушанка, балаклава или снуд: стилист рассказала, как выбрать трендовую шапку на зиму

Опубликовано: 18 октября 2025 14:30
Шапка
Ушанка, балаклава или снуд: стилист рассказала, как выбрать трендовую шапку на зиму
Global Look Press / Alexander Legky

В моду возвращается шапка из 90-х, но есть и другие актуальные модели.

Когда на улице осень и подступает зима, шапка — не просто необходимость, а важная деталь образа, которая может сделать его стильным и ярким.

В зимнем сезоне 2024-2025 года головные уборы стали моднее и разнообразнее, чем когда-либо. Модницы обратили внимание на меховые кубанки и спрос на шапку из 90-х увеличился.

Однако такой необычный акцент в образе может стать карикатурным, поэтому использовать меховую шапку нужно с осторожностью и уметь ее стилизовать.

Какую шапку выбрать?

Стилист-имиджмейкер Дарья Правич рассказала «Городовому», какие шапки актуальны в этом сезоне.

Дарья Правич
Дарья Правич Стилист

«Объемная вязаная шапка «бини» — бессменный хит. Идеальна для повседневных образов, легко комбинируется с пуховиками, пальто и джинсами.

Главное — выбирать модели из качественной, приятной на ощупь пряжи.

Шапка-ушанка из искусственного меха. Этика и тренды сегодня часто идут рука об руку. Стильная ушанка из качественного эко-меха смотрится современно, отлично греет и не перегружает образ.

Элегантная шляпа-котелок с фетра. Для тех, кто предпочитает классику и драматизм в образе. Она великолепно дополнит пальто-кокон или прямое двубортное пальто, добавив образу парижского шарма.

Балаклава или снуд. Самый трендовый вариант для активной городской жизни. Такой головной убор не только согреет, но и создаст дерзкий, современный образ в духе уличной моды», — отмечает эксперт.

Смело обращайтесь к современным и удобным вариантам. Главное — чтобы ваш головной убор не только грел, но и отражал ваше настроение.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
