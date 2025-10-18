Ушанка, балаклава или снуд: стилист рассказала, как выбрать трендовую шапку на зиму

Когда на улице осень и подступает зима, шапка — не просто необходимость, а важная деталь образа, которая может сделать его стильным и ярким.
В зимнем сезоне 2024-2025 года головные уборы стали моднее и разнообразнее, чем когда-либо. Модницы обратили внимание на меховые кубанки и спрос на шапку из 90-х увеличился.
Однако такой необычный акцент в образе может стать карикатурным, поэтому использовать меховую шапку нужно с осторожностью и уметь ее стилизовать.
Какую шапку выбрать?
Стилист-имиджмейкер Дарья Правич рассказала «Городовому», какие шапки актуальны в этом сезоне.
«Объемная вязаная шапка «бини» — бессменный хит. Идеальна для повседневных образов, легко комбинируется с пуховиками, пальто и джинсами.
Главное — выбирать модели из качественной, приятной на ощупь пряжи.
Шапка-ушанка из искусственного меха. Этика и тренды сегодня часто идут рука об руку. Стильная ушанка из качественного эко-меха смотрится современно, отлично греет и не перегружает образ.
Элегантная шляпа-котелок с фетра. Для тех, кто предпочитает классику и драматизм в образе. Она великолепно дополнит пальто-кокон или прямое двубортное пальто, добавив образу парижского шарма.
Балаклава или снуд. Самый трендовый вариант для активной городской жизни. Такой головной убор не только согреет, но и создаст дерзкий, современный образ в духе уличной моды», — отмечает эксперт.
Смело обращайтесь к современным и удобным вариантам. Главное — чтобы ваш головной убор не только грел, но и отражал ваше настроение.