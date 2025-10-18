От изумрудной патины до газовых светильников ангелов: как Монферан увековечил себя на стенах Исаакиевского собора

Если поднять голову и всмотреться в фасады собора, можно увидеть интересные детали.

Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге — это не просто огромное здание с золотым куполом, а настоящий шедевр архитектуры и искусства, за которым стоит интересная история и множество тонких деталей.

Рассмотрим самые интересные и разгадаем их тайны.

Величие в масштабах и материалах

Что больше всего поражает в Исаакиевском соборе? Конечно, его размеры и материалы. 112 монолитных гранитных колонн выстроены вокруг здания, пишет Петербург Центр.

Гранит — темно-розовый, с интересной фактурой рапакиви. Он создает мощное, солидное впечатление. А вот бронзовые капители колонн с листьями аканта покрылись временем благородной зеленой патиной.

А создал этот шедевр Огюст Монферран, французский архитектор. Строился собор почти 40 лет.

Горельефы и скульптуры — целая история в камне

На четырёх главных портиках собора расположены треугольные фронтоны с огромными бронзовыми горельефами.

Они показывают важные сцены, такие как встреча преподобного Исаакия Далматского с императором Феодосием и его супругой Флациллой.

Эта сцена символизирует союз светской и духовной власти в России и обращена к историческому центру города — Сенатской площади.

Интересно, что есть мнение, что архитектор умудрился увековечить себя — на горельефе есть фигура в античной тоге, в руках которого модель собора.

Эта фигура не склоняет головы, словно гордо говорит о проделанной работе, пишет spb-guide.ru.

Скульптурное оформление Исаакиевского собора — это труд Ивана Петровича Витали, который посвятил этому проекту около 14 лет своей жизни.

Он создал более 350 скульптур и рельефов, в том числе фигуры Апостолов и Евангелистов на фронтонах, а необычные бронзовые фигуры ангелов и архангелов украшают балюстраду под главным куполом.

Каждый ангел держит в руках символические атрибуты страстей Христовых — копье, терновый венец и другие, напоминая о крестном пути Христа.​

Расположенные на углах собора скульптуры ангелов поддерживают светильники, они когда-то работали на газе и зажигались по праздникам, пишет Фиеста.

Двери, которые рассказывают

Въездные двери собора — это не просто вход, а богатая галерея рассказов. Они сделаны из дуба и покрыты бронзовыми пластинами, изображающими сцены из Библии и истории России.

На южных воротах изображены фигуры Архангела Михаила и святого князя Александра Невского — охранников храма.

Благодаря особой технике Витали, фигуры выступают из плоскости, что делает сюжеты хорошо видимыми издалека.​

Когда будете на Исаакиевской площади, стоит остановиться, посмотреть вверх и попробовать прочесть эти каменные страницы истории города.​

Таким образом, Исаакиевский собор — это уникальный памятник, в котором сочетаются мастерство архитекторов и скульпторов, глубокий смысл и красота, выраженные в граните, бронзе и золоте.