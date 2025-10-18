Городовой / Общество / Память на стенах, письма в шкафах и ржавые флагштоки: загадки заброшенных городов
Память на стенах, письма в шкафах и ржавые флагштоки: загадки заброшенных городов

Опубликовано: 18 октября 2025 10:30
Заброшенный город
Память на стенах, письма в шкафах и ржавые флагштоки: загадки заброшенных городов
Global Look Press / Svetlana Vozmilova

Эти города — больше, чем просто руины. Оставленные вещи напоминают о жизни, о людях, которых уже нет. Они показывают, что ничто не вечно, даже самые грандиозные планы и мечты.

Заброшенные города — это не просто пустые здания и руины. Это целые миры, где всё осталось таким, как было много лет назад. Здесь можно увидеть игрушки, забытые дневники, старые фотографии.

Они будто хранят истории, которые никто не расскажет на экскурсиях. Эти города как тихие свидетели прошлого.

Воркута: лед и тишина на Крайнем Севере

Воркута — один из самых северных городов России. Когда-то здесь процветала угольная промышленность, и город был важным центром.

Но теперь почти всё пусто: улицы опустели, дома заброшены. Шахты — темные и страшные, а школьные коридоры завешены советскими плакатами.

Город будто медленно погружается в вечную мерзлоту и природу, которая забирает своё. Воркута постепенно пустеет, пишет smart-lab.ru.

Сентрейлия: город, где горит огонь под землёй

Американская Сентрейлия была заброшена из-за пожара в шахте — он горит там уже 60 лет.

Под землей огонь не потушили, и теперь асфальт трескается, а на дорогах появляются провалы, пишет Форбс.

Сейчас в городе почти никто не живёт — меньше десяти человек. Остались лишь развалины и странное ощущение нереальности.

Ордос — город, который никому не нужен

В Китае построили огромный город — Ордос. Широкие проспекты, фонтаны, стеклянные здания, тысячи квартир. Казалось, это город будущего. Но никто туда так и не приехал, пишет cameralabs.org.

Пустые дома, ржавеющие флагштоки и молчащие фонтаны делают Ордос городом-призраком, где нет жизни, только тишина и пустота.

Пирамида — советский город

Пирамида — бывший угольный посёлок на Шпицбергене. Его основали в 1930-х, построили жилые дома, клуб и даже памятник Ленину — самый северный в мире, пишет mentoday.ru.

Когда шахты закрыли, город заморозили во времени. Сейчас там стоят старые кинотеатры, письма в шкафах, и атмосфера прошлого, близкая и осязаемая.

Заброшенные города живут своей таинственной жизнью. И в этой тишине звучат голоса ушедших эпох. Именно это и манит — возможность прикоснуться к чужой истории, тихой и непростой.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
