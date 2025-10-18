Загадочный архив и нелепая смерть: что скрывал Михаил Ломоносов

Михаил Васильевич Ломоносов — одна из самых ярких личностей в истории России. Ученый-энциклопедист, поэт, реформатор языка и просветитель, он оставил огромный след в науке и культуре.

Однако его смерть в 1765 году сопровождается множеством загадок и тайн, которые до сих пор не раскрыты.

Загадочная кончина великого ученого

Официально Ломоносов умер от воспаления легких. Но многие современники не поверили в такую простую версию. Его личность была слишком яркой и неудобной для многих в тогдашнем кругу власти.

Ломоносов открыто выступал против засилья иностранцев в российской науке, особенно немцев в Академии наук, пишет Лента.

Он защищал идею приоритета русской науки и образования, что вызвало недовольство среди влиятельных придворных, предпочитавших иностранное влияние.

Эти конфликты были публичными и обострили отношения Ломоносова со многими влиятельными людьми.

Исчезновение архива — главная загадка

После смерти Ломоносова пропала большая часть его рукописей, писем и научных материалов. Куда делись эти ценные документы и почему?

Возможно, в них были компрометирующие материалы на влиятельных лиц. Или же там хранились уникальные научные открытия, которые кто-то решил присвоить, пишет Секретные материалы.

Эта пропажа только усилила подозрения в том, что смерть ученого была не случайной.

Тайны архивных бумаг

Ходили слухи о том, что Ломоносов вел переписку с ведущими европейскими учеными, в которой критиковал политические порядки при дворe Екатерины II.

Письма могли стать поводом для устранения ученого. Также известна его неоконченная работа «Древняя Российская история», где он высказывал альтернативные взгляды на историю страны, пишет topwar.ru.

Поиски архива продолжаются

С тех пор как архив исчез, регулярно появляются новые зацепки и гипотезы, но ни одна не привела к чему-то конкретному.

Возможно, документы довольно надежно спрятаны в частных коллекциях или государственных хранилищах под чужими именами. Или они уничтожены навсегда, чтобы скрыть неудобные факты.