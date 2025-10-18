Алкоголь, тайные романы и трагедия на Новый год: кто стал прототипом Бузыкина в фильме «Осенний марафон»

История Александра Володина — это рассказ не о героях и подвиге, а о сложных, настоящих людях, которые ищут любовь и свет в жестоком мире.

Пьесы Александра Володина знают миллионы, а его имя давно стало синонимом тонкого лиризма и правды о человеке. Но за всеми успехами скрывалась непростая судьба.

Трудное детство и юность

Родился Александр в 1919 году под именем Саша Лифшиц. Счастливого детства у него не было. Мать умерла, когда мальчику было всего пять лет, а отец не хотел им заниматься.

Его взял к себе дядя — строгий московский врач. Жизнь у Александра была не сахар. В школе он был изгоем — ходил в чужой, слишком маленькой одежде и почти без обуви.

Книги стали его спасением. Уже в подростковом возрасте он тайно писал рассказы, но боялся показывать их другим.

Война и её тени

Учёба в театральном институте началась, но вскоре началась война. Володина призвали в армию, где он прошёл через тяжелейшие бои, был ранен дважды.

Один осколок едва не убил его — остановился в сантиметре от сердца. Но физические раны — не самое страшное. Война сломала его душу, убила веру в жизнь и людей, пишет biographe.ru.

Первое возвращение в театр после войны вызвало у него болезненное отторжение. Алкоголь стал способом заглушить боль и суровые воспоминания.

Творческий взлёт и начало славы

После войны он окончил ВГИК и женился на Фриде, женщине из простой московской семьи. Вместе они переехали в Ленинград.

Жизнь была непростой: семья жила в крохотной коммунальной комнате, а Александр работал сценаристом.

Редакторы советовали сменить фамилию, и он выбрал псевдоним Володин — в честь сына.

Пьесы Володина быстро стали популярны. Особенно легендарной стала «Пять вечеров»﻿, поставленная в БДТ. Его имя дорожало, а семья смогла переехать в нормальное жильё. Но с ростом славы пришли и сложности.

Личная жизнь и семейные драмы

Брак с Фридой держался скорее на привычке и долге, чем на любви. Когда у Володина начался роман с Леной, реквизитором в Театре на Литейном, он почувствовал себя по-настоящему живым.

Но эта связь таила в себе трагедию. Лена родила сына Алексея, чего Александр боялся и категорически не хотел. Жена не могла принять ребёнка от другой женщины, пишет 24smi.org.

Когда Лена внезапно умерла на Новый год, Володин забрал маленького ребёнка к себе. Это стало переломным моментом — он остался один с Алексеем, жена уехала к взрослому сыну Володе.

Позже Фрида вернулась, но под одной крышей они жили как чужие люди, связаны лишь общей историей и чувством долга.

Творчество и борьба с системой

Хоть критики упрекали Володина в мрачных темах и отсутствии героев-идеалов, он настойчиво писал о внутренней хрупкости и сложностях человеческой души.

Он не был борцом с системой и тяжело переживал критику. Нередко уходил в алкоголь, чтобы забыться.

Свою боль и двойную жизнь он положил в основу пьесы «Горестная жизнь плута»﻿, которая стала основой для фильма «Осенний марафон»﻿, сообщает ТАСС. По сути, он описал свою жизнь.

Последние годы и печальный финал

В последние годы Александр Володин жил одиноко и небогато. Его сыновья эмигрировали в США и приглашали родителей к себе, но они отказывались уезжать из России.

Алкогольная зависимость и болезни всё больше подрывали здоровье драматурга. В 1999 году ему дали премию «Триумф»﻿ и денежный приз

Он умер в 2001 году, один в больнице. Несмотря на свой творческий вклад и популярность, он не смог обрести покоя и счастья в личной жизни.