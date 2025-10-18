Как петербуржцы определяют бедность и богатство в 2025 году: цифры, которые удивляют

Недавний опрос SuperJob, проведенный в октябре 2025 года, показал, сколько россияне считают нужно зарабатывать, чтобы не ощущать себя бедными, и сколько — чтобы считать себя богатыми.

Где начинается бедность?

Для большинства россиян человек с доходом ниже 48 тысяч рублей в месяц считается бедняком. Это заметный рост по сравнению с 2015 годом, когда нижний порог бедности был всего 15 тысяч.

За последние годы индекс бедности растет, практически ежегодно, отражая инфляцию и рост расходов.

В мегаполисах, как Москва и Санкт-Петербург, планка чуть выше — около 54 тысячи рублей, пишет РБК.

Что значит быть богатым?

Для того чтобы считать себя богатым, по мнению россиян, нужно зарабатывать минимум в 20 раз больше бедного — около 930 тысяч рублей в месяц.

В Москве эта планка еще выше — почти миллион рублей, в Петербурге — примерно 800 тысяч. При этом в 2015 году «богатство» оценивали вдвое ниже — около 453 тысяч рублей.

Сколько нужно для счастья и комфорта?

Россияне считают, что для счастья нужно около 257 тысяч рублей в месяц. Этот показатель тоже вырос примерно в полтора раза за десять лет.

Что касается комфорта и внутреннего спокойствия, то «зоной комфорта» считают доход от 120 до 150 тысяч рублей ежемесячно. Тех, кому хватает на базовые нужды порядка 80 тысяч, около 15%.

Комментарии в сети

После озвученных цифр в соцсетях началось их обсуждение. Оказалось, что мнения у всех разные.

«Пенсия минимальная в России — 15 000, и пенсионеры на эту сумму живут целый месяц»;

«Значит у нас в России бедные 40% населения, может и больше — это пенсионеры, медработники, учителя, воспитатели и многие другие профессии»;

«48 тысяч — это не бедный, это на грани выживания. До 100к — нищий, до 250к — бедный»;

«257 тысяч в месяц? Чтобы такие деньги иметь, надо производить что-то полезное и побольше. Иначе пустые полки в магазинах обеспечены. Или цены будут космические», — пишут петербуржцы.

Таким образом, цифры, названные россиянами, показывают, что путь к финансовому благополучию становится все более сложным.