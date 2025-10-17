13 секретов «Здравствуйте, я ваша тетя!»: как «провальный» режиссер создал бессмертную комедию

За успехом картины стоят не только блестящие актерские работы, но и увлекательные истории, связанные со съемками.

Фильм «Здравствуйте, я ваша тетя!» — одна из самых любимых советских комедий, которая вышла на экран в конце 1976 года. История об безработном, вынужденном притворяться женщиной, буквально покорила зрителей своей легкостью и остроумием.

История создания

Сценарий фильма основан на знаменитой пьесе британского драматурга Брэндона Томаса «Тетка Чарли», написанной в XIX веке.

«Премьера пьесы прошла в 1892 году в Лондоне и имела огромный успех, — рассказывают историки кино.

В СССР пьесу впервые перевели и опубликовали лишь в 1937, а идея экранизировать ее появилась в 70-х годах XX века.

Режиссеру Виктору Титову, чьи предыдущие работы не имели большого успеха, доверили постановку этой комедии, рискнув дать шанс молодому таланту.

Изменения и поиск названия

Виктор Титов внес в пьесу много правок — добавил юмора, сменил имя главной героини с Люсии на Розу.

Название долго выбирали, рабочим вариантом было «Кто есть кто». Однако финальное название — «Здравствуйте, я ваша тетя!» — вдохновлено фразой Фаины Раневской из фильма «Легкая жизнь»:

«Здравствуйте! Я ваша родная тетя».

По другой версии, актер Михаил Козаков попросил поэта Наума Олева помочь с названием.

Актерский состав и съемки

На главную роль претендовали звезды — Евгений Леонов, Олег Табаков, но в итоге роль досталась Александру Калягину. Съемки проходили в павильонах «Останкино» преимущественно ночью из-за ограниченного бюджета.

Натурные сцены снимали в усадьбе Кусково, где находился Голландский домик — особняк полковника Чеснея в фильме.

Интересно, что костюмы шили в единственном экземпляре, поэтому сцена с тортами, где актеры то и дело смеялись, снималась целых два дня. Для экономии два первых торта были сделаны зубной пастой, чтобы не тратить бюджет на десерты.

Любопытности съемочного процесса

Трюки выполняли цирковые артисты, так как профессиональные каскадеры были слишком дорогими.

Маленькую обезьянку, сыгравшую в фильме, заменили на животное из Уголка Дурова после инцидента с шимпанзе Яшей. Во время съемок обезьянка испугалась и справила малую нужду прямо на платье актрисы Татьяны Веденеевой.

Сознательные отсылки и роли

Одним из главных героев стал полковник Чесней — роль Михаила Козакова. Он сознательно внес особенность прихрамывания персонажа в память о Зиновии Гердте, который не мог получить роль из-за турне с театром.