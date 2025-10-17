Арт-объекты, интерактивные стенды и пирс: уникальный маршрут у озера Шимпалатовское в Ленобласти

Тропа вокруг озера Шимпалатовское — это уникальный уголок Ленинградской области, где природа встречается с образованием и искусством.

Природа, красивые пейзажи и интересная информация о птицах. Вс это можно найти на экологической тропе у озера Шимпалатовское в Ленинградской области.

Это совсем новая тропа, которая открылась в 2024 году и уже стала популярным местом для семейных прогулок и любителей природы.

Особенно она актуальна на осенних каникулах, чтобы дети с пользой проводили отдых.

Маршрут для всех и на круглый год

Тропа протяжённостью около 2,5 километров достаточно лёгкая — пройти её можно за полчаса. Особенность маршрута в том, что он доступен круглый год.

Дорога идёт по грунтовым лесным тропам и деревянным настилам, без сложных участков. Но если планируете взять с собой коляску, учтите, что на некоторых участках может быть трудно проехать.

Начинается маршрут у туристической базы «Ладога Парк». До неё можно добраться поездом от Финляндского вокзала до станции Ваганово, а дальше автобусом или пешком.

Птичий мир и образовательные арт-объекты

Главная «фишка» тропы — это её связь с орнитологией. Информацию для маршрута разрабатывал биолог и эксперт по птицам Павел Глазков, пишет ooptlo.ru.

По пути можно встретить множество птиц, услышать их пение и узнать интересные факты в лёгкой игровой форме, пишет телеканал Санкт-Петербург.

На тропе установлены необычные арт-объекты: стенд с размахом крыльев различных птиц, интерактивные игры и пазлы для детей, фотозона и лесная фотовыставка.

Всё сделано так, чтобы даже малыши могли легко усвоить информацию о природе.

Кроме того, на информационных стендах есть QR-коды, с помощью которых можно посмотреть видео о птицах или услышать их голоса — замечательная идея для улучшения впечатлений от прогулки.

Тишина на воде и отдых у озера

Путь ведёт к берегу Шимпалатовского озера, где оборудована смотровая площадка-пирс, пишет tamtravel.ru.

Здесь можно посидеть на скамейках и насладиться видом на спокойную водную гладь. Озеро торфяное и болотистое, оно не богато рыбой, зато вокруг много птиц и красивый сосновый лес.