Тыква-гигант вместо кареты: как петербурженка покорила озеро на «Емеле»

Когда сказка встречается с реальностью.

Жительница Санкт-Петербурга Юлия Богданова доказала, что сказки могут оживать, причем самым неожиданным образом.

Вместо того чтобы ждать волшебную карету, она сама создала уникальное транспортное средство из тыквы-рекордсменки.

Это овощное судно, названное «Емеля», совершило плавание по живописному озеру Стречино в Псковской области, чем Юлия поделилась в своих социальных сетях.

221 кг «Емели»: В Псковской области ожила сказка о тыквенной лодке

«Навигацию открыла все на том же озере Стречино, оно невероятно красивое, и просто грех там не поплавать», — рассказала Юлия.

Ее «Емеля» — это не просто тыква, а гигантский овощ весом 221 кг, выращенный на личной даче в Плюсском районе.

Из этого внушительного плода женщина вырезала лодку, установила мачту с алыми парусами и отправилась в путешествие.

«Адреналин еще тот, было немного страшно, конечно», — призналась «морячка», описывая свои ощущения.

От дачи до рекордсменки: История Юлии Богдановой и ее тыквенного корабля

Мякоть, извлеченная из тыквы для создания лодки, не пропала зря — она отправилась в компост. А само тыквенное судно стало настоящей звездой.

Фотографии и видео плавания по озеру, где «колесит» это необычное средство передвижения, вызвали большой интерес.

«Каждый чудит по своему»: Реакция соцсетей на тыквенное приключение

Новость о тыквенной лодке вызвала разнообразные реакции в интернете.

«Каждый чудит по своему видимо», — пишут горожане, выражая удивление и восхищение.

Некоторые шутили:

«Золушка, а принц где?»

Другие, с юмором, предлагали:

«Оштрафовать за незарегистрированное плавательное средство».

Нашлись и те, кто поддержал идею, подчеркнув:

«Главное, что бы со своей тыквой было в порядке».

Это необычное приключение Юлии Богдановой стало ярким примером того, как творческий подход и любовь к природе могут превратить обычный овощ в настоящее чудо, вдохновляя других на смелые и оригинальные поступки.