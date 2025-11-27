Городовой / Город / Под носом у всех: Мизулина обратилась к силовикам из‑за «запрещёнки» на маркетплейсах
Под носом у всех: Мизулина обратилась к силовикам из‑за «запрещёнки» на маркетплейсах

Опубликовано: 27 ноября 2025 00:00
Global Look Press / Elena Mayorova

На некоторых маркетплейсах начали убирать объявления, вызывавшие подозрения у пользователей.

Руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в государственные органы, подчеркнув проблему продажи на торговых онлайн-площадках химикатов, обладающих высокой степенью опасности.

Речь идёт о жидких и твёрдых веществах, которые могут использоваться как прекурсоры наркотиков, а также о ядах и компонентах для взрывчатых материалов.

По её словам, реализация подобных товаров на территории страны запрещена, сообщают РИА Новости.

Мизулина отметила, что обращение в Федеральную службу безопасности, Министерство внутренних дел и Ростехнадзор было направлено ещё 24 октября.

Среди выявленных предложений онлайн-продавцов были такие химикаты, как соляная кислота, бензол, толуол, азотная кислота, серная кислота, красный фосфор, дихлорэтан и свинец в виде сульфата.

Мизулина подчеркнула, что многие препараты из этого списка входят в федеральный перечень потенциально опасных химических и биологических соединений.

«Многие из этих веществ включены в федеральный регистр потенциально опасных химических и биологических веществ, относятся к первому, второму, четвёртому, третьему классу опасности»

, — отметила она.

Кроме того, поступали жалобы, касающиеся распространения в интернете таблеток для снижения веса, которые представляют опасность для здоровья.

Эти препараты, несмотря на запрет со стороны Роспотребнадзора, продолжают продвигаться среди молодёжи под видом сладостей или других товаров, в том числе с помощью рекламы в комментариях и в сообществах различных мессенджеров.

Мизулина сообщила, что продавцы часто скрывают подобные лоты, однако используют рекламу и ссылки в социальных сетях и мессенджерах для их продвижения.

Официальные ответы от ведомств пока не поступили, однако глава Лиги безопасного интернета считает, что меры уже начали приниматься — часть подозрительных объявлений исчезла с онлайн-площадок.

Недавно также стало известно, что актёр Сергей Безруков обратился в суд с иском к одному из производителей масок, выполненных с использованием его внешности, которые предлагались в продаже на электронных платформах.

Юлия Аликова
Город
