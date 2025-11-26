Лосевские пороги: где в Ленобласти река не замерзает, а адреналин бьет через край

Ленинградская область, богатая своими природными красотами, хранит одно поистине уникальное место — посёлок Лосево.

Расположенный у одноименной железнодорожной станции в Приозерском районе, он отличается от своих тезок в Выборгском районе или посёлка Лососево, что на берегу Суходольского озера.

Когда-то, во времена финского владычества, эти земли носили название Кивиниеми, что означает «каменный мыс».

Финны, известные своим умением выбирать живописные места, основали здесь деревню в густом сосновом лесу, откуда открывался восхитительный вид на раскинувшееся озеро.

Сердцем Лосево являются пороги на реке Вуоксе, соединяющей Суходольское и Вуоксу. Несмотря на свою относительно небольшую протяженность, они отличаются стремительным течением, создающим ощутимый шум и впечатляющую энергию потока.

Подводные преграды рождают мощные волны и водовороты, заставляя вспоминать о сибирских реках. Лосевские пороги настолько бурны, что протока не замерзает даже в самые лютые зимние месяцы.

Место взрыва изменить нельзя: как природа вмешалась в планы Петра

В петровские времена грандиозные проекты по созданию искусственных водных путей были обычным делом. Санкт-Петербург, с его стремлением стать “Северной Венецией”, и Кронштадт, испещренный каналами, служили тому ярким подтверждением.

Староладожский канал, протянувшийся на 117 километров вдоль берега Ладожского озера, был кропотливо создан вручную.

Озеро Вуокса, являющееся частью крупной озёрно-речной системы, берущей начало в Финляндии, соединяется протокой с озером Суходольским, которое при Петре I именовалось Суванто. Далее система продолжалась Ладожским озером.

Однако существовала серьёзная проблема: Суходольское озеро не доходило до Ладоги, делая всю систему непригодной для судоходства.

В 1741 году, с целью расчистить путь для кораблей, было принято решение прорыть канал до Ладоги. Проект, начатый после смерти Петра I, так и не был завершен из-за начавшейся русско-шведской войны.

Однако в 1818 году сама природа решила помочь воплотить эту идею в жизнь. Масштабное таяние снегов и обильные осадки привели к резкому подъёму воды в озёрах.

Неудержимый поток прорвал перемычку и с невероятной силой устремился в Ладогу, размывая берега и унося с собой массивные валуны. Всего за неделю недостроенный канал превратился в широкую долину.

Вода, которая раньше текла из Суходольского озера в Вуоксу, изменила своё направление. Уровень воды в озёрах значительно упал — на 7,5 метра, а протока обмелела.

В 1857 году её решили расчистить с помощью взрыва. Однако на дне остались валуны и куски породы, которые и породили то бурление и водовороты, которые сегодня известны как Лосевские пороги.

От рафтинга до ватерфлаинга: спорт и экстрим на берегах Вуоксы

С середины прошлого века Лосевские пороги превратились в настоящий центр притяжения для любителей активного отдыха и экстрима. Сюда съезжаются каякеры, водные слаломисты и команды на катамаранах.

Берега Вуоксы видели мастеров спорта, членов национальной сборной, призёров мировых кубков и даже участников Олимпийских игр.

Но Лосево открыто не только для профессионалов. Здесь успешно работает Клуб рафтинга, предлагающий семейные сплавы для детей от 7 лет (в сопровождении родителей).

Классический рафтинг подходит для новичков, не требующих серьёзной физической подготовки. Во время таких спусков участники узнают о таких явлениях, как валы, сбойки и бочки.

Экстремальный рафтинг же предназначен для более подготовленных туристов, где возможны перевороты.

Но рафтинг — лишь одна из возможностей. В Лосево можно взять напрокат надувную байдарку “ватерфлай”, которая скользит по поверхности воды, создавая ощущение полёта. Такое катание получило название ватерфлаинг.

В прокате также доступны традиционные байдарки и морские каяки. В прохладную погоду предлагается аренда гидрокостюмов.

Помимо водных развлечений, здесь можно попробовать себя в стрельбе из лука или арбалета, покорить скалодром или сразиться в пейнтбол. Для любителей двухколёсного транспорта действует прокат велосипедов.

На территории посёлка обустроены кемпинг, палаточный лагерь и оборудованные места для отдыха.

Каждое лето Лосево становится центром проведения водного фестиваля “Вуокса”, собирающего до 20 тысяч участников и зрителей.

Программа фестиваля насыщена соревнованиями по водному туризму, первенством по рафтингу среди юниоров и триатлоном на бурной воде. Для зрителей организуются велогонки, концерты и ярмарки.

Лосевские пороги считаются крупнейшими искусственными порогами в Европе. Их длина достигает 800 метров, ширина — около 7 метров, а перепад высот — 2,5 метра.

У начала порога глубина составляет всего 2 метра, но под автомобильным мостом она увеличивается до 4 метров, а под железнодорожным — до 17 метров, что позволяет использовать этот участок для судоходства.

Скорость течения здесь достигает 9 метров в секунду, пропуская до 600 кубометров воды. Стоит отметить, что Лосевский порог не единственный на Вуоксе: первым считается водопад в финском городе Иматра, а ещё два находятся у Светогорска и посёлка Лесогорский.

Путь к порогам: по шоссе и железной дороге

Добраться до Лосево можно различными способами. На автобусе №859 от Северного автовокзала у станции метро “Девяткино” или на автобусе №960 от станции метро “Парнас”.

Для тех, кто предпочитает личный транспорт, маршрут лежит по КАД до торгового центра “Мега Парнас”, а затем по шоссе А-121 до Приозерска.

Любители железнодорожного транспорта могут воспользоваться электропоездами, отправляющимися с Финляндского вокзала.