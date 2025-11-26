«Дикси» изнутри: исповедь продавца о низких ценах и сомнительном качестве

Откуда берутся низкие цены и что прячут за ними.

В Нижнем Новгороде, в стенах магазина сети “Дикси”, уже семь лет трудится продавец-кассир Галина. За эти годы она стала свидетелем множества ситуаций, которые заставили её задуматься о реальности низких цен и качестве продуктов.

Теперь, решившись рассказать правду, Галина делится тем, что видела “кухню изнутри”.

Откуда берутся низкие цены и какое качество продуктов

Главная причина, по которой “Дикси” может предложить более низкие цены, кроется в закупке продуктов с истекающим сроком годности.

Сети, которые дорожат своей репутацией, отказываются брать товар, если до окончания срока осталось менее недели. “Дикси” же, по словам Галины, берёт продукцию даже при остатке в три дня.

«Молоко истекает через два дня. Обычный магазин не возьмёт. Дикси возьмёт дёшево», — делится Галина.

Если товар не успевают продать, его либо уценивают, либо, что происходит, по её словам, нередко — «переклеивают». Это касается и партий колбасы или сыра, от которых отказались крупные сети из-за среднего качества.

“Дикси” берёт их дёшево, а затем продаёт по обычной цене. Галина вспоминает случай с партией йогуртов, срок годности которых истекал через пять дней:

«”Пятёрочка” отказалась. “Дикси” взяли за полцены. Продали за обычную».

Жесткая экономия на персонале и условиях хранения

Экономия распространяется и на сотрудников.

«Экономят на персонале жёстко. Один работает за троих», — утверждает Галина.

Не всегда исправно работают и холодильники, температура в которых “скачет”. Продукты, естественно, портятся быстрее. Летом, когда холодильник сломался и три дня находился в ремонте, молочная продукция и мясо стояли в тепле.

«Не выбросили. Продавали. Говорили, работает, просто дверь часто открывают», — с горечью вспоминает Галина.

Товары под собственным брендом магазина — это, как правило, недорогое производство со средним качеством, но зато с низкой ценой, что привлекает покупателей.

Кроме того, маленькие площади магазинов позволяют снизить арендную плату, что также влияет на конечную стоимость.

Качество, соответствующее цене

Галина резюмирует:

«Вот откуда низкие цены. Экономия на всём. На качестве. На персонале. На условиях».

Соответственно, и качество продуктов соответствующее. Молочка с коротким сроком, мясо и колбаса бывают не первой свежести — «цвет странный. Запах подозрительный».

Овощи и фрукты зачастую завозят подпорченными:

«Гнилое обрезают. Остальное на прилавок. Хранится два дня».

Даже вчерашний хлеб, по словам продавца, отправляется на прилавок рядом со свежим.

Особо настораживает ситуация с готовой едой.

«Курица лежала три дня. Пожарили. Продали как свежую. Овощи завяли. Порезали в салат», — рассказывает Галина.

Манипуляции со сроками годности

Один из самых острых вопросов — переклейка этикеток.

«Бывает часто. Товар истекает завтра. Печатают новую. Срок ещё неделя. Продают», — признаётся Галина.

Она видела, как начальство давало команду «не выбрасывать, переклеить». Подобным образом поступают и с салатами — просроченный продукт перекладывают в новый контейнер с новой этикеткой.

Развесное мясо могут смешивать:

«Старое со свежим мешают. Специи добавляют, чтобы запах перебить».

Часто товары с жёлтым ценником — это «завтрашняя просрочка». Покупателям советуют смотреть срок:

«Истекает сегодня-завтра. Съедите сегодня — нормально. Оставите — рискуете».

Как покупателю не попасться на уловки

Чтобы найти более свежие продукты, Галина советует:

«Берите с задних рядов. Там свежее».

Просроченные товары часто прячут «в глубине полки. Внизу. Свежее впереди. Старое назад». Она призывает всегда проверять срок годности, нюхать продукты, если есть возможность, и осматривать упаковку.

Фальшивые акции — ещё одна уловка:

«Цену подняли за неделю. Потом скидка 30%. Вернули к обычной. Написали акция».

Товары у кассы также зачастую дороже, чем в зале.

«Шоколадка в зале 50. У кассы 70. Люди не проверяют. Берут импульсивно».

Яркие ценники могут привлекать внимание к обычным товарам, а не только к акционным. Карта лояльности, по словам Галины, слабая:

«Баллы медленно. Скидки 1-2%. В других больше».

Тяжелые условия работы

Заработная плата в 25-35 тысяч рублей, при огромной нагрузке, кажется Галине «копейками».

«Касса, выкладка, уборка, грузы, приёмка. Всё одна. С утра до вечера на ногах».

Законный 30-минутный перерыв на деле составляет 10 минут, если повезёт, ведь «покупатели, очередь. Начальство звонит: работай».

Текучка кадров огромная:

«Месяц-два максимум. Не выдерживают. Зарплата маленькая, работа тяжёлая».

Галина работает 7 лет только потому, что «работы другой не нашла».

Давление начальства постоянное:

«Звонят каждый час. Почему очередь? Почему выкладка не сделана? Всегда виноват продавец».

Штрафы за малейшие нарушения — опоздание, недостача, плохая выкладка — вычитаются из зарплаты.

Что можно брать, а чего избегать

Галина советует брать товары в заводской упаковке с долгим сроком годности: крупы, макароны, консервы.

Консервы проверенных брендов также вызывают меньше опасений. Бытовая химия — порошки, моющие средства — не портится и выгодно отличается ценой. Замороженные овощи в целой упаковке тоже допустимы.

Чего стоит избегать, так это свежего мяса и рыбы из-за сомнительного качества, странного цвета и короткого срока годности, а также плохих условий хранения.

Готовую еду из остатков — курицу, колбасу, овощи — лучше не брать. Молочку с коротким сроком, особенно если он истекает завтра, тоже стоит обходить стороной.

Нарезки колбасы и сыра могут быть сделаны из залежалого продукта. Готовые салаты — это зона риска из-за переклейки сроков, испорченного майонеза и старых овощей. Выпечка к вечеру зачастую черствая — вчерашняя.