Позор Золотого кольца: какой город туристы назвали худшим в маршруте

Золотое кольцо России — это бренд, обещающий погружение в древнюю, нетронутую историю. Однако один из его старейших участников — Переславль-Залесский — демонстрирует картину, которая вызывает у туристов глубокое разочарование.

Туристы единогласно называют этот город худшим в маршруте.

Транспортный узел, заблокировавший историю

Ключевая проблема, отравляющая пребывание в Переславле, — это транспорт. Город буквально задыхается под натиском трафика.

Проезд через исторический центр по Ярославскому шоссе занимает то же время, что и путь по двухполосной объездной дороге, по которой транзит фур запрещен.

Это вынуждает владельцев легковушек пилить не сворачивая прямо через старинную застройку.

Ситуация усугубляется тем, что в центре расположено множество прекрасно сохранившихся зданий. Например, Симеоновская церковь 1771 года на Ростовской улице, 16, или Дом Свешниковых, 18.

Однако сфотографировать эти объекты должным образом практически невозможно из-за “нескончаемой череды автомобилей”.

Для решения этой транспортной агонии предлагается комплекс мер. Первое мероприятие — немедленное введение платы за сквозной транзитный проезд, по аналогии с Московским скоростным диаметром.

При этом предлагается сделать период, по истечении которого плата не взимается, четыре часа, что соответствует меньшему размеру Переславля по сравнению с Москвой.

Жителям Ярославской области (76 регион) проезд должен быть всегда бесплатным.

Второе, более радикальное, но необходимое решение:

“Весь центр города внутри улицы Валовое кольцо нужно делать пешеходным”.

Следует навсегда перекрыть Советскую улицу для транзитного движения, направив потоки на Дорожную улицу через мост через реку Трубеж, оставив доступ только для местных жителей.

Унылое состояние достопримечательностей — храмы в плену проводов

Помимо хаоса на дорогах, удручает и состояние центральных ансамблей. Обстановка прискорбная, и возникает закономерный вопрос:

“Это точно Золотое Кольцо России?”.

Главная городская площадь перед Спасо-Преображенским собором 1152 года — одним из старейших каменных зданий России, где родился Александр Невский, — представляет собой “какой-то пустой бессмысленный плац без намека на благоустройство”.

Ситуация не лучше и на площади у городской администрации. Самый центр, где сосредоточены три старинных храма — Александро-Невская церковь, Владимирский собор и храм Петра Митрополита, — выглядит чудовищно:

“Паутина проводов, какой-то облезлый грунт, парковка”.

Храм митрополита Петра (XVI век) находится “на вечной реставрации” уже около 30 лет — шатер подновили и забросили.

Картину портят столбы и провода, которые буквально оплетают святыни. Например, у Корнилиевской церкви (1705 год) на улице Гагарина провода создают эффект паутины.

Примечательно, что напротив храма установлен памятник Достоевскому, хотя нет сведений о его посещении Переславля. Создается впечатление, что “на памятник денег хватило — а уложить асфальт уже нет”.

Как можно нормально сфотографировать Свято-Никольский женский монастырь “без гроздьев проводки”? Разве что в фотошопе.

Хотя некоторые объекты, как Никитский собор XVI века или церковь Сорока Мучеников на стрелке Плещеева озера, находятся в приемлемом состоянии, общая картина оставляет желать лучшего.

Заброшенные здания и иллюзия благоустройства

Отмечается, что заброшенных домов в Переславле относительно немного по сравнению с другими городами, однако некоторые исторические особняки расселены и стоят в ожидании обрушения.

Например, бывший дом общественного собрания конца XVIII столетия по Проездной улице, 10, выглядит заброшенным.

В целом, по мнению наблюдателя, “архитектурным ансамблем Переславля-Залесского лучше любоваться издалека. Так многие изъяны менее заметны”.

Даже попытки благоустройства, вроде лежаков на берегу реки Трубеж, актуальны лишь для летнего сезона, в то время как туристы прибывают круглый год.

Итоговый рейтинг Золотого кольца

По итогам осмотра, турист располагает города Золотого кольца в следующем порядке по состоянию инфраструктуры и достопримечательностей:

Сергиев Посад. Суздаль. Владимир. Ярославль. Кострома. Ростов Великий. Переславль-Залесский.

Таким образом, Переславль-Залесский позиционируется как “крупное пятно на блестящей репутации Золотого кольца России”.

