За стенами парадных залов: как жила императорская семья в лабиринтах Зимнего дворца в Петербурге

Взгляд на Зимний дворец как на уютный дом Романовых.

Зимний дворец — это не просто архитектурный шедевр, а целый город в городе, дом для последней императорской семьи. Мысль о тысяче сто восемьдесяти четырех комнатах и ста сорока семи окнах способна поразить воображение.

Как же в этом колоссальном здании можно было по-настоящему жить, а не просто проводить официальные церемонии?

Важно понимать, что далеко не все помещения дворца были жилыми. Среди них располагались залы для торжественных приемов, хранилища бесценных коллекций искусств, а также подсобные помещения и комнаты для многочисленного обслуживающего персонала и свиты.

Однако, центральное место в этом грандиозном строении занимали покои императора и императрицы.

“Половины” императорской четы: личное пространство в сердце империи

Император Николай II и его супруга Александра Федоровна провели свои первые годы после свадьбы именно в Зимнем дворце, лишь позже переехав в Царское Село.

Решение поселиться в императорской резиденции было принято вскоре после бракосочетания, которое состоялось всего через неделю после кончины отца Николая II.

Император Александр III, к слову, не проявлял особой любви к Зимнему дворцу, предпочитая Аничков дворец или резиденцию в Гатчине.

Однако, поскольку вдовствующая императрица Мария Федоровна осталась жить в Аничковом дворце, молодая чета обосновалась в Зимнем. Их личные покои были созданы в бывших комнатах Николая I и его супруги, занимая второй этаж северо-западного ризалита.

В Зимнем дворце отсутствовали привычные нам “квартиры”; группу комнат, предназначенных для проживания императорской семьи, называли “половинами”, и, как правило, они располагались на одном этаже, группируясь вокруг парадной лестницы.

“Половина” Николая II и императрицы были соединены общей лестницей.

Взгляд в прошлое: покои императрицы Александры Федоровны

В состав “половины” императрицы Александры Федоровны входили такие залы, как Малахитовая, Розовая и Малиновая гостиные, а также Арапская, Помпейская и Большая столовые.

Помимо этих парадных комнат, где императрица принимала гостей, были и сугубо личные помещения: кабинет, спальня, будуар, небольшой садик, ванная и буфетная, а также Бриллиантовая и Проходная комнаты.

Особое значение имел угловой Кабинет, расположенный на месте бывших покоев супруги императора Николая I. Это помещение служило переходом от парадных гостиных, чьи окна выходили на Неву, к зоне личных комнат, откуда открывался вид на Адмиралтейство.

Дизайн комнат императрицы, выполненный в пастельных тонах, включал стены, затянутые желтым шелком, и мебель в желтых, голубых и розовых оттенках. Золоченая мебель соседствовала с предметами из красного дерева в рабочей зоне.

На стенах красовались портреты родителей Николая II. Над письменным столом Александры Федоровны располагался портрет императрицы Елизаветы Алексеевны, супруги Александра I.

Этот Кабинет был излюбленным местом молодой императорской семьи. Современник, побывавший там, оставил такое описание:

“Вид прекрасный. Тут я провёл около часа времени, весьма памятных. Государь был очень оживлён, много говорил… Государыня говорила мало. Она вся занялась детьми. Кроме Ольги пришли Татьяна и Мария. Всем государыня дала тетради, сама рисовала карандашом контуры дома, деревьев, а детки цветными карандашами с милыми вопросами рисовали”.

Исчезновение и возрождение: судьба императорских покоев

После 1917 года, в 1926 году, жилые покои императорской семьи были переданы музею для устройства выставочных залов. Желтая обивка стен и роспись свода с цветами и гирляндами были уничтожены, но, к счастью, в наши дни роспись была восстановлена.

Именно в этом кабинете императрица Александра Федоровна оставила знаменитую запись на стекле: “Ники смотрит на гусар”. Эта запись была сделана в 1902 году.

В углу комнаты находилась небольшая площадка, с которой царская чета любила наблюдать за Невой и городом. Николай II ласково называл это окно “Окном Аликс”. Сегодня доступ к нему ограничен.

В настоящее время в кабинете № 185 представлена экспозиция, посвященная творчеству мебельного мастера Генриха Гамбса. Нынешний вид залов совершенно не напоминает о прошлом, лишь стены хранят память о былом.

“Половина” Николая II: приватность для императора

Кабинет императора Николая II располагался в помещениях, где ранее находились садик и будуар императрицы Александры Федоровны — прабабушки Николая II (залы № 181 и 182). Отделка и мебель кабинета, к сожалению, не сохранились.

Лишь на старинных фотографиях можно увидеть, как он выглядел: кабинет был отделан дубом, имитировавшим старое дерево.

В кабинет Николая II не допускались посторонние, вход был открыт лишь членам семьи. Император любил ужинать здесь с супругой у камина. В кабинете находилось и фортепиано, за которым молодые музицировали в четыре руки.

Рядом с камином стоял рабочий стол императора, за которым он трудился по утрам. Сегодня эти комнаты в Эрмитаже также претерпели изменения, и, как и в случае с “половиной” императрицы, ничего не напоминает о былом.

Быт на фоне роскоши: технический прогресс во дворце

Современные представления о жизни в императорской резиденции часто игнорируют технические аспекты. Следует отметить, что к моменту въезда Николая II и Александры Федоровны, Зимний дворец уже был оснащен по последнему слову техники того времени.

В 1869 году здесь появилось газовое освещение, а в 1885 году началось использование электрического освещения, которое полностью вытеснило газовое уже через три года.

Для обеспечения электроэнергией была построена электростанция, считавшаяся самой крупной в Европе на тот момент.

Водопровод во дворце появился в 1880-х годах, до этого все пользовались рукомойниками. Телефонная связь была установлена в 1882 году.

Таким образом, императорская чета въехала во дворец, который уже можно было считать современным зданием, сочетающим историческую роскошь с комфортом технического прогресса.