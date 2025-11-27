Городовой / Город / Проезд без стресса: в Петербурге требуют решить, как платить, когда валидаторы не работают
Проезд без стресса: в Петербурге требуют решить, как платить, когда валидаторы не работают

Опубликовано: 27 ноября 2025 00:30
Global Look Press / Victor Lisitsyn

В Санкт-Петербурге пассажиры всё чаще сталкиваются с невозможностью оплаты проезда банковской картой из-за сбоев в работе валидаторов.

В Санкт-Петербурге в последнее время фиксируется всё больше случаев, когда невозможность расплатиться за проезд банковской картой из-за неработающих валидаторов приводит к конфликтам и затруднительным ситуациям для пассажиров.

Депутат Законодательного Собрания города Андрей Рябоконь обратился с этим вопросом в городской Комитет по транспорту.

В своём сообщении в социальной сети парламентарий обратил внимание на происшествие в Невском районе — контролёры автобусного маршрута № 95 высадили женщину с ребёнком, поскольку она не смогла оплатить поездку картой, а наличные у неё не приняли.

Он считает необходимым проработать понятный порядок наличной оплаты в случаях, когда устройства для электронных расчётов не функционируют, а также предоставить разъяснения для пассажиров о том, как поступить, если другие способы оплаты недоступны.

«Пассажир не должен страдать из-за технических сбоев», — заявил Андрей Рябоконь.

Ранее стало известно, что администрация метрополитена Петербурга приступит к разработке регламентов действий на случай неисправности турникетов.

Юлия Аликова
