Проезд без стресса: в Петербурге требуют решить, как платить, когда валидаторы не работают

В Санкт-Петербурге в последнее время фиксируется всё больше случаев, когда невозможность расплатиться за проезд банковской картой из-за неработающих валидаторов приводит к конфликтам и затруднительным ситуациям для пассажиров.
Депутат Законодательного Собрания города Андрей Рябоконь обратился с этим вопросом в городской Комитет по транспорту.
В своём сообщении в социальной сети парламентарий обратил внимание на происшествие в Невском районе — контролёры автобусного маршрута № 95 высадили женщину с ребёнком, поскольку она не смогла оплатить поездку картой, а наличные у неё не приняли.
Он считает необходимым проработать понятный порядок наличной оплаты в случаях, когда устройства для электронных расчётов не функционируют, а также предоставить разъяснения для пассажиров о том, как поступить, если другие способы оплаты недоступны.
«Пассажир не должен страдать из-за технических сбоев», — заявил Андрей Рябоконь.
Ранее стало известно, что администрация метрополитена Петербурга приступит к разработке регламентов действий на случай неисправности турникетов.