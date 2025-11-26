Городовой / Город / Смольный требует разобрать веранду ресторана у Спаса на Крови: что не так со столиками у святыни?
Смольный требует разобрать веранду ресторана у Спаса на Крови: что не так со столиками у святыни?

Опубликовано: 26 ноября 2025 04:54
Смольный требует разобрать веранду ресторана у Спаса на Крови: что не так со столиками у святыни?
Смольный требует разобрать веранду ресторана у Спаса на Крови: что не так со столиками у святыни?
Global Look Press / Maksim Konstantinov

В северо-западной части Михайловского сада, который является частью Русского музея, располагается деревянная веранда.

Комитет по охране памятников Санкт-Петербурга направил иск в Арбитражный суд, в котором требует разобрать открытую пристройку ресторана, расположенного поблизости от Спаса на Крови в северо-западной части Михайловского сада, сообщает «Деловой Петербург».

К заведению, известному под именем Marsо Polo, имеют отношение ООО «Шабат» и шеф-повар Антонио Фреза, являющийся единственным владельцем компании.

Участок, где сооружена деревянная веранда, находится в границах памятника федерального значения — Русского музея императора Александра III.

В августе 2025 года после поступления обращения о временной конструкции комитет провёл проверку на территории сада.

Как сообщила начальник отдела по связям с общественностью КГИОП Ксения Черепанова, проект, в котором отражаются меры по сохранению объекта и возможное влияние строительных работ на него, на рассмотрение им представлен не был.

Собственник здания нарушил требования, установленные законодательством,

— уточнила Ксения Черепанова.

По её словам, нарушения послужили основанием обратиться в суд в ноябре текущего года. В исковых требованиях комитет настаивает на разборе веранды и благоустройстве территории.

Подобные случаи уже фиксировались в городе: недавно двух жительниц обязали убрать спутниковые антенны с фасада жилого дома на улице Авиаконструкторов.

Автор:
Юлия Аликова
Город
