Смольный требует разобрать веранду ресторана у Спаса на Крови: что не так со столиками у святыни?

Комитет по охране памятников Санкт-Петербурга направил иск в Арбитражный суд, в котором требует разобрать открытую пристройку ресторана, расположенного поблизости от Спаса на Крови в северо-западной части Михайловского сада, сообщает «Деловой Петербург».
К заведению, известному под именем Marsо Polo, имеют отношение ООО «Шабат» и шеф-повар Антонио Фреза, являющийся единственным владельцем компании.
Участок, где сооружена деревянная веранда, находится в границах памятника федерального значения — Русского музея императора Александра III.
В августе 2025 года после поступления обращения о временной конструкции комитет провёл проверку на территории сада.
Как сообщила начальник отдела по связям с общественностью КГИОП Ксения Черепанова, проект, в котором отражаются меры по сохранению объекта и возможное влияние строительных работ на него, на рассмотрение им представлен не был.
Собственник здания нарушил требования, установленные законодательством,
— уточнила Ксения Черепанова.
По её словам, нарушения послужили основанием обратиться в суд в ноябре текущего года. В исковых требованиях комитет настаивает на разборе веранды и благоустройстве территории.
Подобные случаи уже фиксировались в городе: недавно двух жительниц обязали убрать спутниковые антенны с фасада жилого дома на улице Авиаконструкторов.