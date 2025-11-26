Городовой / Город / Штраф в квадрате: Михаила Боярского наказали за неуплату прошлого взыскания
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Неожиданный «попутчик» в ящиках: Петербург не впустил почти 20 тонн новогодних фруктов из Китая из‑за редкого вредителя Город
Невероятно, но факт! В этом здании на Мойке вершилась революция, а вы даже не знали Город
Новогодний Петербург без драмы: 7 туристических мин, которые лучше обойти Город
Два миллиона растворились в сомнениях: суд не дал петербурженке взыскать 2 млн с сервиса проката самокатов Город
С 1 января — льготы на выбор: многодетные семьи в Ленобласти сами решат, какую меру поддержки получить Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Происшествие
Категории
Общество Спорт

Штраф в квадрате: Михаила Боярского наказали за неуплату прошлого взыскания

Опубликовано: 26 ноября 2025 04:13
Штраф в квадрате: Михаила Боярского наказали за неуплату прошлого взыскания
Штраф в квадрате: Михаила Боярского наказали за неуплату прошлого взыскания
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Актер не обращался с официальной жалобой по данному вопросу.

Судебная инстанция в Санкт-Петербурге назначила Михаилу Боярскому удвоенный штраф из-за неуплаты предыдущего взыскания. К настоящему времени постановление суда вступило в силу, жалобу артист не подавал, сообщают РИА Новости.

Какая именно сумма была удержана с Боярского и по какой причине ему был назначен первый штраф, не раскрывается. Другие детали дела также пока не оглашались. Представители звезды ситуацию также не прокомментировали.

Ранее Лариса Луппиан заявляла, что крупные роли в театре и кино для Боярского остались в прошлом. Она отметила, что артист завершил карьеру в этом направлении.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью