Штраф в квадрате: Михаила Боярского наказали за неуплату прошлого взыскания

Судебная инстанция в Санкт-Петербурге назначила Михаилу Боярскому удвоенный штраф из-за неуплаты предыдущего взыскания. К настоящему времени постановление суда вступило в силу, жалобу артист не подавал, сообщают РИА Новости.
Какая именно сумма была удержана с Боярского и по какой причине ему был назначен первый штраф, не раскрывается. Другие детали дела также пока не оглашались. Представители звезды ситуацию также не прокомментировали.
Ранее Лариса Луппиан заявляла, что крупные роли в театре и кино для Боярского остались в прошлом. Она отметила, что артист завершил карьеру в этом направлении.