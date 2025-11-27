Елка напрокат и Дед Мороз на час: сколько в Петербурге просят за новогоднюю сказку

Петербургские Деды Морозы зарабатывают за один рабочий день столько же, сколько многие горожане получают в среднем за месяц.

В преддверии зимних праздников жителей Петербурга ожидают значительные расходы. Помимо традиционных затрат на продукты и украшения многие рассматривают возможность пригласить Деда Мороза и Снегурочку или оформить аренду уже наряжённой ели.

Однако расходы на эти услуги могут существенно увеличить итоговую сумму подготовки к празднику, сообщает Neva.Today.

Стоимость живых ёлок в городе начинается от 2 790 рублей и может доходить до 74 990 рублей в зависимости от сорта и высоты дерева. К этой сумме добавляется стоимость подставки — она варьируется от 990 до 5 990 рублей, а за средство против осыпания попросят ещё 590 рублей.

Для тех, кто предпочитает искусственные ели, в магазинах и на онлайн-площадках продаются варианты по цене в среднем 8–9 тысяч рублей за дерево высотой 1,8 метра.

Услуга аренды уже украшенной ели будет стоить дороже: цена зависит от габаритов и категории. Так, ель класса «стандарт» высотой 2,5 метра стоит 55 тысяч рублей.

Если украсить необходимо двор частного дома, в аренду предлагают деревья высотой 5 метров — стоимость составит 110 тысяч рублей, а вариант категории «премиум» достигнет уже 194 тысяч рублей.

Организации обещают доставить и установить дерево самостоятельно, а после праздников — забрать его обратно.

Такое предложение пользуется спросом среди тех, кто не хочет тратить время на подготовку. В качестве дополнительной услуги компании также осуществляют декорирование квартир и рабочих помещений.

Жители города активно ищут аниматоров в новогодних костюмах. На площадках объявлений средняя цена вызова Деда Мороза и Снегурочки составляет 8 тысяч рублей, но фактические расходы могут оказаться выше.

Услуги аниматоров для корпоративных мероприятий до 27 декабря обойдутся в 19 980–24 980 рублей за получасовое выступление. С 28 декабря сумма увеличится до 24–34 тысяч рублей, а в полдень 31 декабря стоимость визита возрастёт до 34–54 тысяч рублей.

Вечером 31 числа, в период с 20 до 22 часов, поздравление будет стоить 44 980–64 980 рублей; в саму новогоднюю ночь ценник составит от 54 до 74 тысяч рублей.

Для семейных мероприятий предложения более доступны. До 19 декабря двадцатиминутная программа обойдётся в 7 тысяч рублей, с 19 по 28 декабря — 9 990 рублей.

В ночь на 1 января выезд к ребёнку стоит 15–17 тысяч рублей, а для большой семьи до 20 человек с программой до 50 минут цена будет находиться в пределах 18–20 тысяч рублей.

В другой фирме за работу 30 и 31 декабря просят 13 500 рублей, а на 1 января — 10 тысяч. Все агентства при оформлении заказа уточняют адрес — за выезд в отдалённые районы или на объекты, расположенные далеко от станций метро, требуется дополнительная плата.

Ранее сообщалось, что городские ярмарки в Северной столице начнут работать 13 декабря.