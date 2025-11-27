Охту загрязнили, но в кранах — чисто: Роспотребнадзор успокоил Петербург

Роспотребнадзор подтвердил, что питейная вода в Санкт-Петербурге безопасна для употребления даже после сброса сточных вод в Муринский ручей и реку Охту.
Представители ведомства заявили, что никаких угроз для горожан не выявлено. О результатах лабораторных исследований сообщила пресс-служба регионального управления.
Пробу воды брали специалисты на объектах городской системы водоснабжения перед тем, как вода поступает горожанам. В ходе анализов не обнаружено превышения санитарных норм. Качество воды отслеживается регулярно по установленному порядку.
За безопасностью питьевой воды следят совместно сотрудники городской водной службы и Центра гигиены и эпидемиологии по Петербургу и Ленинградской области.
Лабораторный контроль осуществляется на постоянной основе. Проверки охватывают все критически важные участки системы.
В октябре 2025 года в Красногвардейском районе города были зафиксированы факты загрязнения реки Охты неизвестными. Этот инцидент привёл к массовой гибели рыб. Следственный комитет начал проверку по данному случаю.