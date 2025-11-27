Городовой / Город / Охту загрязнили, но в кранах — чисто: Роспотребнадзор успокоил Петербург
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Зимний Петербург: 7 вещей, без которых вы пропадете на улицах города Город
Не тратьте ни рубля: где в Петербурге 29–30 ноября послушать классику и заглянуть на винтажную ярмарку Город
Кому готовиться к «железной смене»: Петербург выбирает предприятия для замены людей роботами Город
«Ледяные горы» и «зимний сад»: тайный рай Петербурга, которого больше нет Город
Воры обеднели: средняя добыча в России усохла вчетверо Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

Охту загрязнили, но в кранах — чисто: Роспотребнадзор успокоил Петербург

Опубликовано: 27 ноября 2025 02:00
Охту загрязнили, но в кранах — чисто: Роспотребнадзор успокоил Петербург
Охту загрязнили, но в кранах — чисто: Роспотребнадзор успокоил Петербург
Global Look Press / Svetlana Vozmilova

Специалисты подтвердили, что загрязнение реки Охты не сказалось на качестве питьевой воды в Санкт-Петербурге.

Роспотребнадзор подтвердил, что питейная вода в Санкт-Петербурге безопасна для употребления даже после сброса сточных вод в Муринский ручей и реку Охту.

Представители ведомства заявили, что никаких угроз для горожан не выявлено. О результатах лабораторных исследований сообщила пресс-служба регионального управления.

Пробу воды брали специалисты на объектах городской системы водоснабжения перед тем, как вода поступает горожанам. В ходе анализов не обнаружено превышения санитарных норм. Качество воды отслеживается регулярно по установленному порядку.

За безопасностью питьевой воды следят совместно сотрудники городской водной службы и Центра гигиены и эпидемиологии по Петербургу и Ленинградской области.

Лабораторный контроль осуществляется на постоянной основе. Проверки охватывают все критически важные участки системы.

В октябре 2025 года в Красногвардейском районе города были зафиксированы факты загрязнения реки Охты неизвестными. Этот инцидент привёл к массовой гибели рыб. Следственный комитет начал проверку по данному случаю.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью