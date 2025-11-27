Безвиз с подвохом? В Китае у россиян отбирают вещи и даже лекарства

На таможне КНР, открывшей въезд для граждан России без виз, заметно ужесточился досмотр багажа. Уже сейчас путешественникам приходится тратить на прохождение контрольно-пропускных пунктов около двух с половиной часов, сообщает телеграм-канал Baza.

Больше всего сложности фиксируются в крупных приграничных городах, таких как Суйфэньхэ, Хуньчунь, Харбин, а также на острове Хайнань.

Сотрудники таможни не только осматривают багажа тщательнее, но и стали забирать у туристов купленные товары и медицинские препараты, если их количество вызывает подозрения.

Туристка из России Лариса О. рассказала, что ей пришлось провести на пункте пропуска в Суйфэньхэ 13 часов, не получая возможности попить воды и поесть. Из ее багажа изъяли вещи, которые, по словам россиянки, тянули примерно на 300 тысяч рублей.

Ещё одна путешественница, турагент Зульфия Ц., отметила, что в аэропорту Хайнаня перед полётом в столицу Китая её задержали из-за объёма необходимых для здоровья лекарств. По ее словам, раньше такой строгости к туристам в Китае не было.

При выезде из Китая обязательно требуется подать декларацию на ценные вещи, если их суммарная стоимость превышает 55 тысяч рублей. Лекарственные препараты из КНР подлежат обязательному декларированию, если сумма покупки составляет свыше 3 тысяч рублей.

Кроме того, разрешено ввозить и вывозить наличные средства без оформления документов только в пределах 220 тысяч рублей.

Путешественникам рекомендуется заранее оформлять все необходимые декларации на дорогостоящие приобретения и не брать с собой чрезмерное количество медикаментов, чтобы избежать длительных процедур на границе.

Эксперты советуют соблюдать эти меры, чтобы не столкнуться с изъятием имущества или задержками в пути.