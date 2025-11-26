В 2025‑м поезда увезли из Петербурга свыше 34 млн человек: больше, чем живёт в городе

Новости по теме

«Вокзал для двоих» вернулся на место встречи: показ в подлинных интерьерах Витебского вокзала

Хамы на кассе, вечные очереди, но какой красивый... За что петербуржцы любят и ненавидят Балтийский вокзал

Спящий гигант Петербурга между амбициями «Москва-Сити» и реальной пустотой: в чем парадокс Ладожского вокзала

На вопрос о загадках Финляндского вокзала не ответили в «Что? Где? Когда?»﻿: даже петербургские знатоки оказались бессильны

А вы знаете под каким знаком «родился» Витебский вокзал? Теперь понятно, почему он так «имеет» пассажиров

