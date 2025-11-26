В 2025‑м поезда увезли из Петербурга свыше 34 млн человек: больше, чем живёт в городе

За первые десять месяцев 2025 года железнодорожные вокзалы Санкт-Петербурга обслужили более 34 миллионов человек.
Эта информация предоставлена пресс-службой Октябрьской железной дороги. Наибольшую часть этих пассажиров составили те, кто пользовался электропоездами пригородного направления — таких было свыше 24,3 миллиона.
Поезда, отправлявшиеся в города других регионов из Санкт-Петербурга, перевезли свыше 9,9 миллиона человек в январе—октябре.
Самым посещаемым среди петербургских вокзалов стал Московский вокзал с пассажиропотоком 11,4 миллиона человек. Следом идут:
- Балтийский вокзал — 8,1 миллиона человек,
- Финляндский вокзал — 7,8 миллиона,
- Витебский вокзал — 4,5 миллиона,
- Ладожский вокзал — 2,4 миллиона.