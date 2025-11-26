Городовой / Город / В 2025‑м поезда увезли из Петербурга свыше 34 млн человек: больше, чем живёт в городе
Санкт-Петербург
В 2025‑м поезда увезли из Петербурга свыше 34 млн человек: больше, чем живёт в городе

Опубликовано: 26 ноября 2025 13:09
Global Look Press / Maksim Konstantinov

За первую половину 2025 года с вокзалов Санкт-Петербурга отправились более 34 миллионов пассажиров.

За первые десять месяцев 2025 года железнодорожные вокзалы Санкт-Петербурга обслужили более 34 миллионов человек.

Эта информация предоставлена пресс-службой Октябрьской железной дороги. Наибольшую часть этих пассажиров составили те, кто пользовался электропоездами пригородного направления — таких было свыше 24,3 миллиона.

Поезда, отправлявшиеся в города других регионов из Санкт-Петербурга, перевезли свыше 9,9 миллиона человек в январе—октябре.

Самым посещаемым среди петербургских вокзалов стал Московский вокзал с пассажиропотоком 11,4 миллиона человек. Следом идут:

  • Балтийский вокзал — 8,1 миллиона человек,
  • Финляндский вокзал — 7,8 миллиона,
  • Витебский вокзал — 4,5 миллиона,
  • Ладожский вокзал — 2,4 миллиона.
Автор:
Юлия Аликова
Город
