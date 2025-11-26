Городовой / Город / В Петербурге хотят отобрать у муниципалитетов «рулетки»: им могут запретить самим устанавливать дистанции до точек с алкоголем
В Петербурге хотят отобрать у муниципалитетов «рулетки»: им могут запретить самим устанавливать дистанции до точек с алкоголем

Опубликовано: 26 ноября 2025 11:06
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev

В Санкт-Петербурге рассматривается вопрос о передаче полномочий по установлению минимального расстояния от магазинов с алкоголем региональным властям, что может ограничить роль муниципалитетов в этом вопросе.

Депутаты из Санкт-Петербурга выступили с инициативой, которая предусматривает изменение порядка определения зон для ограничения продажи алкогольных напитков.

Ключевой пункт — отказ от практики, при которой муниципальные органы самостоятельно решают, на каких расстояниях от школ, медицинских и спортивных учреждений запрещено торговать спиртным.

Теперь предлагается передать определение этих границ органам исполнительной власти города.

Об этом сообщил Денис Четырбок, депутат городского законодательного собрания. По его словам, нынешняя система вызывает немало споров, так как каждый муниципалитет устанавливает свои нормы, что порой приводит к разногласиям и недовольству жителей.

Депутаты настаивают, что централизованный подход станет более эффективным и уберёт возможности для разночтений.

Предложение распространяется на города федерального значения. Соответствующий проект закона уже передан на рассмотрение в нижнюю палату парламента России. Ожидается, что обсуждение документа начнётся в ближайшее время.

Ранее также появлялась информация о планах ужесточить контроль над питейными заведениями в Санкт-Петербурге с 2026 года. Власти рассчитывают, что новые меры позволят усилить борьбу с мелкими точками продажи алкогольной продукции, которые нередко вызывают нарекания у жителей.

Юлия Аликова
