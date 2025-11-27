Голуби под микросхемой: российская компания показала первых живых беспилотников с чипом в мозге

Птица ведёт привычный для своего вида образ жизни, не отличаясь по продолжительности жизни от других особей.

Российская компания Neiry разработала биодронов на основе голубей, оснащённых нейроинтерфейсами, имплантированными непосредственно в мозг птицы. В настоящее время специалисты проводят летные испытания этих необычных устройств, сообщает 78.ru.

Главное отличие биодрона от традиционно дрессированных животных заключается в отсутствии необходимости обучения: после хирургического вмешательства любая птица становится управляемой на расстоянии.

Компания пояснила, что нейростимуляция активирует участки мозга, вызывая у голубя стремление лететь в нужном направлении.

Животное продолжает вести привычную для него жизнь, а продолжительность её не отличается от жизни обычных собратьев.

Навесная аппаратура размещается на спине пернатого и питается с помощью солнечных элементов. В Neiry уверяют, что риск аварий при эксплуатации не превышает типичные для птиц случаи.

Представители компании отдельно отметили, что биодроны могут использоваться и в городской среде, так как уровень безопасности соответствует стандартному поведению голубей.

В нейроблок голубя вживлены электроды, соединённые с миниатюрным стимулятором и контроллером, размещёнными в специальном рюкзаке, куда можно загрузить требуемую команду для полёта.

Аппаратура посылает сигналы, влияющие на желание повернуть в определённую сторону. Система ориентируется, используя GPS и дополнительные методы навигации.

В будущем разработчики планируют расширить перечень птиц-носителей для различных задач.

«Сейчас решение работает на голубях, но носителем может быть любая птица. Для переноса большего веса полезной нагрузки планируется использовать воронов, для мониторинга прибрежных объектов — чаек, а альбатросов — для больших морских акваторий»,

— сообщил Александр Панов, основатель группы компаний Neiry.

Биодроны предлагаются для ряда функций: они могут проводить экологический и промышленный надзор, участвовать в поисковых операциях, а также дополнять системы безопасности.

Эффективность платформы связана с минимальным риском для окружающей среды и животного.

Ранее изучением управления птицами с помощью вживлённых интерфейсов занимались исследовательские коллективы из Китая, Южной Кореи, США и Индии.

Однако команда Neiry не ограничилась лабораторными экспериментами, а приступила к промышленному внедрению и рассматривает перспективу выхода на зарубежные рынки.