Не роль, а поступок: Аглая Тарасова перевела 200 тысяч в фонд защиты от наркотиков

Аглая Тарасова перевела 200 тысяч рублей в организацию, которая помогает бороться с наркотической зависимостью.
Адвокат актрисы уточнил, что средства предназначены как для поддержки программ по лечению и восстановлению людей с зависимостью, так и для профилактических встреч с молодёжью, сообщает Пятый канал.
Известные деятели культуры поддержали Тарасову на суде. В её адрес поступили положительные отзывы от Сергея Безрукова, Евгения Миронова, режиссёра Алексея Германа и писателя Александра Цыпкина. Все они передали суду свои характеристики в поддержку актрисы.
Напомним, в конце августа Аглаю Тарасову задержали в столичном аэропорту, когда у неё при досмотре нашли вейп с 0,38 грамма масла каннабиса.
Правоохранительные органы посчитали случившееся попыткой перемещения запрещённых веществ через границу.
Вскоре в отношении актрисы ввели ограничения, касающиеся её поведения на время судебного разбирательства.
На судебном заседании Тарасова полностью согласилась с обвинением и выразила сожаление о содеянном. Обвинение квалифицировало происшествие как незаконное перемещение наркотических средств.