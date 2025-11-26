Городовой / Город / Не роль, а поступок: Аглая Тарасова перевела 200 тысяч в фонд защиты от наркотиков
Не роль, а поступок: Аглая Тарасова перевела 200 тысяч в фонд защиты от наркотиков

Опубликовано: 26 ноября 2025 13:40
Global Look Press / Shatokhina Natalia / news.ru

Выделенные средства направят на лечение людей с зависимостью и проведение профилактических мероприятий.

Аглая Тарасова перевела 200 тысяч рублей в организацию, которая помогает бороться с наркотической зависимостью.

Адвокат актрисы уточнил, что средства предназначены как для поддержки программ по лечению и восстановлению людей с зависимостью, так и для профилактических встреч с молодёжью, сообщает Пятый канал.

Известные деятели культуры поддержали Тарасову на суде. В её адрес поступили положительные отзывы от Сергея Безрукова, Евгения Миронова, режиссёра Алексея Германа и писателя Александра Цыпкина. Все они передали суду свои характеристики в поддержку актрисы.

Напомним, в конце августа Аглаю Тарасову задержали в столичном аэропорту, когда у неё при досмотре нашли вейп с 0,38 грамма масла каннабиса.

Правоохранительные органы посчитали случившееся попыткой перемещения запрещённых веществ через границу.

Вскоре в отношении актрисы ввели ограничения, касающиеся её поведения на время судебного разбирательства.

На судебном заседании Тарасова полностью согласилась с обвинением и выразила сожаление о содеянном. Обвинение квалифицировало происшествие как незаконное перемещение наркотических средств.

Юлия Аликова
