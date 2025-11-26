«Незнакомца» не было: как тотальный контроль и выдуманная легенда привели к убийству матери 13‑летней дочерью в Петербурге

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошло убийство 46-летней женщины, в котором подозревается ее дочь. По данным следователей, 13-летняя девочка сама призналась в преступлении во время допроса, сообщает Neva.Today.
По ее словам, причиной ссоры между ней и матерью стали постоянные замечания по поводу долгого времени, проведенного в мобильном телефоне, и встреч с друзьями.
Инцидент случился утром 26 ноября в квартире на улице Ковалевской, где жила семья. В ходе очередного конфликта дочь, по предварительным данным, якобы взялась за кухонный нож и нанесла смертельное ранение матери в область шеи.
На первом допросе школьница попыталась скрыть причастность к убийству, рассказав полицейским, что в дом проник неизвестный мужчина, напал на них обеих и поджег квартиру, чтобы скрыть следы.
Позднее девочка призналась в содеянном. Она рассказала сотрудникам полиции, что сама устроила пожар после совершенного убийства, пытаясь замести следы. В отношении несовершеннолетней введено ограничение свободы передвижения.
Известно, что отец девочки в день трагедии находился на работе.