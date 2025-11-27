День, когда Петр I создал морских солдат: чем запомнилось 27 ноября в истории Петербурга

День, когда гремели морская слава, царская песнь и громкие катастрофы.

Календарь пестрит знаменательными датами, но некоторые дни особенным образом вписаны в историю города на Неве.

27 ноября — один из таких дней, отмеченный событиями, оказавшими значительное влияние на развитие Российского государства, науки и культуры.

1705: рождение нового рода войск

27 ноября 1705 года — дата, ознаменовавшая рождение первого в России «полка морских солдат».

Указ Петра I положил начало формированию элитного подразделения, чьей задачей стало несение службы на абордажно-десантных кораблях, а также караульная служба в адмиралтействах и береговых учреждениях российского флота.

Первое боевое крещение новый род войск принял в 1714 году в Гангутском сражении. Эта битва, ставшая триумфом русского флота над шведами, впоследствии была увековечена как День воинской славы России.

Полк морских солдат неизменно демонстрировал стойкость и мужество в многочисленных сражениях, будь то Русско-турецкая война, взятие Наварина и Бейрута, или же Отечественная война 1812 года.

1813: музыкальное отражение побед

27 ноября 1813 года, спустя год после Отечественной войны, в Петербурге прошел концерт, принесший значительную прибыль — 5042 рубля 40 копеек.

Особое значение этого события заключалось в том, что впервые прозвучала «Песнь русскому царю» — произведение, ставшее предтечей знаменитого гимна «Боже, царя храни!». Автором слов выступил Александр Христофорович Востоков.

Эта песнь представляла собой переложение мелодии антинаполеоновской коалиции, а именно английского гимна «God Save the King». Слова, проникнутые духом патриотизма и преданности монарху, звучали как воплощение триумфа:

«Прими побед венец, Отечества Отец, Хвала Тебе!»

1877: первые телефоны в Петербурге

27 ноября 1877 года стало переломным моментом для коммуникаций в Петербурге. Город получил первые четыре телефонных аппарата, созданных по системе изобретателя Александра Белла.

Эти устройства обладали впечатляющей для того времени способностью — обеспечивать хорошую слышимость на расстоянии до 10 километров.

В конце XIX века телефон считался предметом исключительной роскоши. Стоимость одного аппарата сопоставима с тремя новыми норковыми шубами, а абонентская плата в год достигала 250 рублей.

Для государственных учреждений эта сумма была вдвое меньше — 125 рублей в год, что подчеркивало элитарность новой технологии.

2009: урок безопасности

27 ноября 2009 года — дата, омраченная одной из самых страшных железнодорожных катастроф в новейшей истории России.

В 21:35 на границе Новгородской и Тверской областей, в результате взрыва самодельного устройства мощностью около семи килограммов в тротиловом эквиваленте, три вагона скоростного поезда Москва – Петербург сошли с рельсов.

В подорванном поезде находились 682 человека, включая персонал. Машинист принял решение об экстренной остановке, однако заклинившие двери вагонов затруднили эвакуацию.

Уцелевшие пассажиры помогали раненым, доставая их через окна. Спустя полтора часа на место трагедии прибыли спасатели и медики.

В результате крушения 132 пассажира получили травмы различной степени тяжести, а 28 человек скончались. Это событие стало страшным напоминанием о необходимости постоянного внимания к вопросам безопасности.

В мае 2012 года Тверской суд приговорил 10 обвиняемых по делу о подрыве поезда к длительным срокам лишения свободы, включая пожизненное заключение для четырех подсудимых.